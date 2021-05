Eigentlich funktioniert der Toaster noch, das Fahrrad ist außer Mode aber fahrtüchtig, die Kleinen sind längst dem Kinderwagen entwachsen und der alte Couchtisch steht schon seit Jahren im Keller. Der Verein Horizonte möchte genau solchen Dingen ein zweites Leben einhauchen und kommt daher zu einem Wiederverwendungstag auf den Recyclinghof in Sassenberg, Lappenbrink 82b. Die Aktion findet am morgigen 6. Mai statt. Im vergangenen November war die Resonanz riesig – darauf hoffen alle Beteiligten jetzt auch. Die Hygienevorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus sind einzuhalten, betonen die Organisatoren.

„Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat die Wiederverwendung neben der Abfallvermeidung einen sehr hohen Stellenwert“, erläutert Andreas Meschede, Leitung Dienstleistung bei der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf). „Wir freuen uns, einen guten Partner gefunden zu haben, der diese Aktion auf unserem Recyclinghof anbietet.“ Während der gesamten Öffnungszeit am Donnerstag, 6. Mai, von 14 bis 19 Uhr, sind Horizonte-Mitarbeiter vor Ort und begutachten, ob die alten Schätzchen noch einmal verwendet werden können. Dabei ist die Liste der Dinge, die sie gern mitnehmen und im Gebrauchtwarenkaufhaus sehr günstig weitergeben würden, lang. Selbstverständlich sollten die Sachen gut erhalten sein. „Für größere Möbelstücke oder größere Mengen kann gern ein Termin vereinbart werden“, macht Dr. Ralf Thorwirth, Geschäftsführer von Horizonte deutlich.

Was nicht für die Wiederverwendungsaktion von Horizonte in Frage kommt, kann auf dem Recyclinghof Sassenberg direkt abgegeben werden. Hier fallen unter Umständen Gebühren an, betont die AWG. Kostenfrei angenommen werden Elektroaltgeräte, Altglas, Altkleider, Altpapier, Korken und Metalle.