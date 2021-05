Kaum gab es vom Kreis Warendorf die gute Nachricht, dass es auch in den Flüchtlingsunterkünften – darunter auch die Einrichtungen in der Bevergemeinde – Impfkampagnen geben soll und diese sich bereits in der Vorbereitung befinden, geht es auch schon wieder einen Schritt zurück.

Nachdem ursprünglich ein Sonderkontingent des Impfstoffes des Herstellers Johnson & Johnson für die Unterkünfte angekündigt war (WN berichteten), sollen die Flüchtlingsunterkünfte nach dem 19. Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-19 nun aus den bislang den Impfzentren zugewiesenen Mengen versorgt werden. Sollten Restmengen des Impfstoffes von Johnson & Johnson – hiervon gibt es Kontingente für Menschen ohne festen Wohnsitz – übrig bleiben, so können diese auch in Flüchtlingsunterkünften verimpft werden.

Wann genau in den Einrichtungen für Flüchtlinge in Ostbevern nun geimpft werden kann, steht bisher noch nicht fest.