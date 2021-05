Freie Fahrt nach Hamm und Herbern

Mit dem Rad von Walstedde in Richtung Merscher Bahnhof? Das ist nun seit Jahren kein Problem. Und auch der Weg von Walstedde in Richtung Ahlen soll dank des Engagements des Bürgerradwegvereins für „Pedalritter“ bald gefahrenfrei und auf direktem Kurs möglich sein. Anders sieht es dagegen für diejenigen Fahrradfreunde aus, die von Drensteinfurt aus in Richtung Mersch, Bockum-Hövel und Herbern unterwegs sind. Der Radweg entlang der Kreisstraße 21 endet kurz hinter dem Ortsschild in der Bauerschaft Büren. Dort heißt es dann: geradeaus auf einer Spur mit Auto- und Lkw-Verkehr oder aber links ab und über den Umweg entlang der Bahngleise in Richtung Landesstraße 671, auf der es dann gleichfalls ohne Radweg in Richtung Nachbargemeinden weitergeht.

Eine Situation, die die CDU nun möglichst zügig ändern möchte. In einem Antrag an Fachausschuss und Rat fordert die Union nicht nur den Bau eines Radwegs entlang der K 21 vom Haus Drüge bis hin zur Merscher Unfallkreuzung. Vielmehr sollen auch von der Kreuzung der K 21 und der L 671 bis hin zur Coesfelder Kreisgrenze neue Radwegteilstücke gebaut werden.

Wie CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Wiewel erläutert, gibt es auf dem angrenzenden Hammer Stadtgebiet bereits seit vielen Jahren einen Radweg. „Es wäre daher sinnvoll, dass die Stadt Drensteinfurt gemeinsam mit dem Kreis Warendorf das gleiche Ziel verfolgt“, so Wiewel. Interessant an dem Radweg sei insbesondere, dass die Fördermaßnahme „Stadt und Land“ des Bundes Fahrradwege an Gemeinde- und Kreisstraßen zum Inhalt habe. Voraussetzung für eine Förderung sei aber das Vorliegen eines Radwege- oder Mobilitätskonzeptes, das es in Drensteinfurt bisher aber nicht gibt (siehe Infokasten). „Allerdings gibt es ein für die Förderung ausreichendes Radwegekonzept des Kreises Warendorf, das einen Radweg an der K 21 von Drensteinfurt bis Hamm und zur Grenze des Kreises Coesfeld vorsieht“, so die CDU. Ein vollständiger Radweg entlang der Kreisstraße 21 von Drensteinfurt bis zur Grenze des Kreises Coesfeld werde zwar kurzfristig nicht realisierbar sein – von der Kreuzung der K 21 und L 671 in Richtung Nachbarstädte aber sehr wohl, ist Markus Wiewel überzeugt.

„Da in Herbern der Ausbau des Bürgerradweges an der L 671 bis zur ,Merscher Kreuzung‘ in Kürze beginnen wird und auch auf Drensteinfurter Stadtgebiet ein Radweg bis zum Bahnhof Mersch geplant ist, würde mit deren Verwirklichung erstmalig ein durchgängiger Radweg für die Drensteinfurter und Herberner Bevölkerung bis nach Bockum-Hövel entstehen“, zeichnet Wiewel vor. Und das könnte letztendlich auch positiven Einfluss auf ein ganz anderes verkehrspolitisches Ziel haben: den seit Jahren geforderten Umbau der Merscher Kreuzung in einen Kreisverkehr.

Was das im Falle der Anbindung zwischen Mersch, Bockum-Hövel und Herbern dann immer noch fehlende Teilstück entlang der Kreisstraße 21 von Mersch bis Drensteinfurt betrifft, so sei dies auch für die Anlieger von großer Bedeutung, so die CDU weiter. „Derzeit ist ein Befahren der K 21 mit dem Fahrrad aufgrund des zugenommenen Pkw- und Schwerlastverkehrs als extrem gefährlich zu bewerten. Ein Befahren durch Kinder ist nahezu ausgeschlossen“, schildert Markus Wiewel.

Da sich aber sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Streckenführung für diesen Teilabschnitt als schwierig darstellen dürften, will die CDU zunächst die Anbindung im oberen Abschnitt vorantreiben, ohne jedoch den Drensteinfurter Teil aus den Augen verlieren zu wollen. Für die Planungskosten stünden im Haushalt ausreichend Finanzmittel zur Verfügung. Und sollten bereits im Jahr 2021 Finanzmittel für Grundstückskäufe erforderlich werden, könnten diese zur Not auch über einen Nachtragshaushalt abgesichert werden.