Seine Liebe zur Stadt Teltow bringt Hans-Jürgen Brauer seit mehr als fünf Jahrzehnten auf die Leinwand – und dokumentiert damit den steten Wandel, der besonders seit der Wende 1989/90 deutlich wurde. Der Künstler, der am 13. September 1941 in Elsterwerda, Kreis Bad Liebenwerda, das Licht der Welt erblickte, stellt ab Pfingsten zahlreiche seiner Werke im „Ahlener Kulturkeller“ aus.

Gründungsmitglied von „Teltow ohne Grenzen“

„Das ist mein bescheidener Beitrag zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Ahlen und Teltow“, sagt Brauer, der in der vergangenen Woche Besuch von Mechthild und Dieter Massin bekam, um die letzten Planungen für die Schau unter dem Titel „Mein Teltow – fünf Jahrzehnte in Öl und Grafik“ vorzunehmen (wir berichteten). Inzwischen sind seine Werke gut an der Sedanstraße 112 angekommen und gehängt.

Hans-Jürgen Brauer vermittelt dem Betrachter Momente der Ruhe, aber auch expressive, dynamische und farbintensive Augenblicke. Sein Schwerpunkt liegt in Motiven der Teltower Altstadt, einem Kleinod im Land Brandenburg. Viele Jahre lehrte Brauer an der Jugendkunstschule. Er ist außerdem Gründungsmitglied des Vereins „Teltow ohne Grenzen“, dessen „Motor“ Eberhard Derlig festhält: „Hans-Jürgen Brauer begeistert den Betrachter mit einer Sprache, die keine Worte braucht.“ Malerei sei eben mehr als „nur“ Farbe auf die Leinwand zu bringen. Ein von der Jugendkunstschule für die Teltower Partnerstadt Gonfreville (Frankreich) künstlerisch gestaltetes Mauerteil trägt Brauers Handschrift.

Bürgermeister bei der Vernissage

Die Vernissage, an der auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger teilnimmt, findet am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 11 Uhr statt. Weitere Termine, an denen nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 55 03 eine Besichtigung möglich ist, sind am Pfingstmontag, 24. Mai, von 11 bis 14 Uhr, samstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Andere Termine werden nach Vereinbarung ermöglicht. Die Finissage folgt am Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr.