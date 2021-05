Stühle raus – lohnt sich das?

Die „BundesNotbremse“ löst sich am Montag im Kreis Warendorf. Eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 100 macht’s möglich: Schlemmen und Genießen unter freiem Himmel für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene. Aber wie reagieren die Gäste darauf, dass eine Bewirtung nur mit negativem Schnelltest – nicht älter als 48 Stunden – oder einem Immunnachweis erlaubt ist? Und was ist mit dem Wetter? Fragen, die sich Restaurants, Kneipen und Eisdielen stellen. Außerdem: Es drohen Lieferprobleme, und die Hygieneauflagen sind nicht für alle ganz klar.

Groß ist die Vorfreude am Wochenende jedenfalls schon bei den Stammgästen der Gaststätte „Zisterne“ am Marktplatz. „Das Telefon klingelt fast durchgehend“, sagt Wirtin Gaby Klumpp. Das Anliegen der Anrufer: Platzreservierungen. Alle wollen einen der begehrten Plätze auf der Terrasse ergattern, um endlich wieder einen Kaffee oder ein Frischgezapftes zu genießen. Ob das schon klappt? „Momentan sehe ich viele Fragezeichen“, betont Klumpp. Unklar sei, ob sie rechtzeitig Bier erhalte. Da gebe es zurzeit Lieferprobleme. In der Konsequenz peilt sie eine Öffnung erst am Dienstag an. Aber auch das sei bei dem Wetter noch sehr wackelig. Die Vorfreude bei den „Zisterne“-Gängern ist ungeachtet dessen schon groß. „Für ein schönes Pils mache ich gerne den Schnelltest“, beteuert Heinz Kleine, der in den Startlöchern steht.

Wetteraussichten zu ungewiss

Skepsis demgegenüber beim Restaurant „Chagall“, wo Uwe Rahenbrock vorerst mit einer Öffnung seiner großen Gartenterrasse am 25. Mai plant. Verbunden mit der Hoffnung, dass dann auch Innengastronomie wieder möglich ist. „Ich kann ja nicht die ganze Terrasse überdachen“, verdeutlicht er. Die Wetteraussichten seien vorerst zu schlecht, die Regengefahr zu groß. „Ich kann keinem das Angebot machen, ins Haus zu kommen, wenn es regnet“, verdeutlicht Rahenbrock. Das vertrage sich nicht mit seinem Verständnis eines guten Gastgebers. Trotz allem: Erste vorsichtige Öffnungsschritte seien „Licht am Ende des Tunnels“.

Planungsunsicherheit und Hoffnung auf schnelle weitere Lockerungen vermischen sich bei den Restaurants rund um den Markt. Das „Meat and Greet“ will Inhaber Manuel Varis öffnen. „Wahrscheinlich erst am Mittwoch“, sagt er. Doch auch das sei wetterabhängig. Daneben warte man noch auf ein Zeichen der Stadt Ahlen hinsichtlich der einzuhaltenden Abstände und zu treffenden Hygienemaßnahmen. Das sei vor dem Wochenende ausgeblieben. Weiterer Unsicherheitsfaktor: der Nachschub. „Die Brauereien und Getränkegroßhändler sind wohl überrumpelt worden“, so Varis.

Gegenüber beim „El Alba“ will man ab Montag loslegen, sofern das Wetter mitspielt. „Ich freue mich riesig auf meine Gäste und Freunde“, betont Manuela Munoz Ramirez de las casas Deza. Man müsse zwar noch einiges organisieren, versuche aber so gut wie möglich da zu sein. Ein Anliegen, das sich auch der „Steinofen“ auf die Fahne geschrieben hat. „Zumindest ein bisschen Normalität“, sieht Inhaber Bayram Senlik kleine Fortschritte. Zwar könne er draußen zu wenig Tische aufstellen, werde aber trotzdem zeitnah öffnen. Jubelstürme löse das zwar nicht aus, aber man sei „dankbar, zumindest ein bisschen was machen zu können“. Seine Mitarbeiter säßen bereits auf heißen Kohlen und wollten unbedingt, dass es wieder losgeht.

Keine schnelle Öffnung gibt es hingegen bei der „Romantica“, wo Familie Lombardi ebenfalls die schlechten Wetterprognosen anführt. „Die Planbarkeit geht gegen Null“, sagt Gerardo Lombardi. Man müsse deutlich mehr frische Waren besorgen und Personal organisieren. Das alles auf die Gefahr hin, dass die Pizza vor der Haustür am Ende ins Wasser fällt. Außerdem müsste man jemanden separat einstellen, der „ausschließlich kontrolliert“. So bleiben die Lombardis erst einmal beim Abholservice – verbunden mit einem klaren Signal an ihre treuen Kunden: „Sobald das Wetter stabil ist, sind wir da“, versichern sie.

Nicht öffnen möchten auch Christiane und Klaus Thiesing, die auf der Zeche Westfalen das Restaurant „Shim Sham“ und den Biergarten „Flöz“ betreiben. Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Gäste mit negativem Schnelltest? „Dieses perfide Spiel machen wir nicht mit“, betonen sie in einem über ein soziales Netzwerk verbreiteten Statement. Man wolle das Gefühl vermeiden, dass es vertretbare und nicht vertretbare Gäste gebe. Daher: „Wir warten auf eine angemessene Lösung für alle Bürger.“

Und die Eisdielen? „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Nayla Thiemann vom „San Remo“. In diesen Tagen häuften sich Anfragen vieler Stammgäste. „Wir wollen für ein Stück Normalität sorgen“, so Thiemann. Das Testerfordernis für einen Cappuccino oder ein Eis unter freiem Himmel kann sie zwar nicht nachvollziehen, aber sei’s drum: „Wir machen das mit“, betont sie und hofft, dass die Kunden trotzdem kommen. Die Freude überwiegt.