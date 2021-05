Der Reigen zahlreicher Kommunionsfeiern in privaten Gärten und den verschiedenen katholischen Kirchen geht weiter: Am vergangenen Sonntag war es auch für acht Dolberger Kinder endlich so weit. Vier Mädchen und vier Jungen empfingen nach einer ausschließlich digitalen Vorbereitung im „Homeoffice“ in der Dolberger St. Lambertus-Kirche ihre heilige Erstkommunion.

Festgelegte Höchstzahl

Ein besonderer Tag unter ungewöhnlichen Umständen. So gab es aus Infektionsschutzgründen zwei verschiedene Gottesdienste, um die von der Kirchengemeinde festgelegte Zahl von maximal sieben Kommunionkindern pro Messe nicht zu überschreiten.

Beide Feiern zelebrierte Pfarrer Willi Stroband. Nicht fehlen durfte dabei das Lied, das man nicht hören, dafür aber sehen kann: „Jesus Christ you are my life“ wird in Gebärdensprache mit den Händen gesungen und war bereits bei den vergangenen Kommunionmessen als Höhepunkt zum Abschluss zu sehen. „Ich nenne es das Corona-Schutzlied“, sagte Willi Stroband. Schließlich könne man es singen, ohne zu singen.

Den Dolberger Kommunionkindern bot der Geistliche an, ihre Geschenke in einem Dankgottesdienst segnen zu lassen.

Als Symbol und schöne Erinnerung an dieses große Ereignis übergab der Pfarrer allen Mädchen und Jungen ein Kreuz mit dem Datum ihrer Erstkommunion und dem Motto „Gott schaut in dein Herz“.