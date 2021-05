Testlollis schmecken nicht

Der Name hatte mehr erwarten lassen: „Der Lolli schmeckt eklig“, ruft Belinay frei heraus. Wie weichgekaute Watte. Und auch andere aus der 4a der Diesterwegschule trauern dem gemeinschaftlichen Nasenbohren aus der Notbetreuung doch tatsächlich hinterher. Lustig sei‘s gewesen. Und spannend. Schulleiterin Antonia Heringloh lässt sich davon nicht weichkauen. Der Lollitest sei sicherer. Eben PCR. Ihre Grundschule lutscht sich neugierig in den Montag, weil die Lieferung pünktlich ankam. Andere in Ahlen noch nicht. Für sie beginnt der Wechselunterricht mit Nasenkribbeln.

„Das jetzige Prozedere ist einfacher“, bilanziert Antonia Heringloh, nachdem alle 53 Tageskinder vor dem Start des Wechselunterrichts in ihren halbvollen Klassen durch sind. Das Tropfen abzählen habe den Nasentest schwieriger gemacht. Der Lollitest bringe ein Mehr an Sicherheit. Die Schulleiterin nennt einen kuriosen Fall aus den vergangenen zwei Wochen der Notbetreuung. Ein Kind sei über das Nasenstäbchen positiv, ein anderes aus dem selben Haushalt negativ getestet worden. Umgekehrt die Ergebnisse dann bei einem externen Schnelltest. Zwei Mal positiv dann das ernüchternde Endergebnis über PCR. Das Gesundheitsamt sei informiert und die Kinder in Quarantäne geschickt worden.

Jetzt liegt eine Nacht zwischen Test und Ergebnis, die in Sammelröhrchen lediglich mit Klassenangabe das Labor erreichen. Sollte dieser Dienstag „positiv“ beginnen, glühen im Sekretariat die Drähte, um alle Eltern aus der betroffenen Klasse zu informieren. Dann müsste ein Einzeltest abgeholt und im privaten „Mini-Testzentrum“ nachgeholt werden. Arbeitsmaterial gibt es in der Schule. Darunter auch einen Strichcode, der auf dem Smartphone einzuscannen ist. Auf diesem Kanal wird später auch das Ergebnis eintreffen. „Bei bildungsnahen Familien ist das sicher machbar. Bei uns ist das mitunter etwas schwieriger“, verdeutlicht Antonia Heringloh. Ihr Versprechen: „Wir unterstützen die Eltern.“

Bis zur nahe gelegenen Barbaraschule haben es die geschmacklosen Lollis am Montag beispielsweise noch nicht geschafft. „Wir warten auch heute noch drauf“, erklärt Schulleiterin Sabine Hartmeier. Die Anordnung sehe jetzt vor, zunächst so weiter zu verfahren, wie zuletzt. Heißt: Stäbchen durch die Nase kreisen lassen. Material sei aber noch reichlich vorhanden.

Zurück in die Diesterwegschule, in der Antonia He­ringloh den Wechselunterricht mit täglicher Präsenz zurücksehnt. Gruppe eins in den ersten drei Stunden, Gruppe zwei in den letzten drei: „Für unsere Kinder war das sehr gut. Sie wussten täglich: Wir haben Schule. Das hatte Struktur.“ Eine Meinung, die sie auch mit ihrem Kollegium und den Eltern teile.