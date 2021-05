Der Unterfahrschutz verhinderte Schlimmeres am Freitag kurz vor 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Vorhelmer Hauptstraße. Dass ein 17-jähriger Mofarollerfahrer nach seiner Kollision mit einem Sattelzug nur leicht verletzt wurde, grenzte fast an ein Wunder. Der Vorhelmer war nach ersten Polizeiangaben in Richtung Dorfplatz unterwegs. In selbe Richtung steuerte ein 63-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzug. Als beide auf gleicher Höhe waren, schwenkte der Rollerfahrer zum Abbiegen nach links in Richtung Augustin-Wibbelt-Straße und wurde vom Unterfahrschutz des Kesselwagens aufgefangen. Die Hauptverkehrsstraße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich Rückstaus.