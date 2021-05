4000 Bilder in zehn Alben

Die Bewahrung von weiteren 4000 Bergbaufotos durch den Jupp-Foto-Club ist jetzt gesichert: Am Mittwoch konnte sich der Jupp-Foto-Club nämlich über eine weitere Spende freuen, wie Vorsitzender Marc Senne mitteilt.

Nachdem vor einigen Wochen schon das Pflegeteam Häntzsch seine finanzielle Spendenbereitschaft in die Tat umgesetzt hat, spendete nun die hinzugezogene Ahlenerin Bärbel Rüter zehn Fotoalben an den Verein zur Bewahrung der Bilddokumentation der Zeche Westfalen. Die Spenderin ist von dem Engagement des Vereins hinsichtlich der Fotoausstellung und der dazugehörigen Geschichtsdokumentation voll überzeugt und voll des Lobes: „Ich finde, dass diese Geschichte und Tradition erhaltenswert sind. Aus diesem Grund bin ich gerne bereit, diese Sachspende dem Jupp-Foto-Club zukommen zu lassen.“

Lücke im Puzzle geschlossen

Marc Senne nahm für den Verein die Alben entgegen. „Wieder eine Lücke im großen Puzzle geschlossen“, sagt er: „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Fotos aus dem Ahlener Bergbau geschenkt bekommen.“ An dieser Stelle habe der Schuh schon gewaltig gedrückt, aber jetzt würden zuerst die Fotodokumente digitalisiert und dann entsprechend in die Alben eingefügt. Das alles wird nach einem bestimmten Archivierungsschema stattfinden. „Wir wollen ja, dass man das Foto X im Album beziehungsweise in der Datei wiederfindet.“

Marc Senne betonte, dass der Verein gerne weitere Fotos aus den Bereichen des Bergwerks und der Kokerei Westfalen, der Kolonie oder dem Strontianitbergbau entgegennimmt. „Wer sein Originalfoto zurück haben möchte, bekommt es natürlich wieder nachdem wir es digitalisiert haben.“

Er erläuterte weiter, dass der Verein noch ein weiteres Projekt gerade plant. „Wir haben drei Lautsprechanlagen aus dem Bergbau erhalten. Im Zeitalter der Digitalisierung waren es sozusagen die ,Handys aus dem Unter-Tage-Betrieb“. Diese müssen jetzt noch untereinander in den Ausstellungsräumen verbunden werden.“ Den Einbau führe der Verein selbst durch. Aber die Materialkosten seien noch ein offener Posten.

Spender für Materialkosten gesucht

Interessierte oder Unternehmen, die die Materialkosten spenden möchten, können sich melden per E-Mail an jupp.foto.club@ gmx.de oder 01 72 / 7 52 20 91.

Den Hauptsponsor der Ausstellungsräume, die Vivawest-Stiftung, freut es, dass der Jupp-Foto-Club trotz der schwierigen Coronazeit weiterhin aktiv ist. Und ebenso freut sich Bärbel Rüter, dass sie dem Verein mit ihren gespendeten Alben symbolisch ein weiteres Puzzleteil überreichen konnte.