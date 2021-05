Sich spielend kennenlernen

Zum wiederholten Mal treffen sich am Sonntag, 16. Mai, im digitalen Rahmen ehrenamtliche Teamer, hauptamtliche Mitarbeitende aus der evangelischen Jugend und der Jugendbildungsstätte Tecklenburg (JuBi) mit Konfirmandinnen, Konfirmanden und Katechumenen aus dem Kirchenkreis. Zweimal fand der „Konfi-Cup“ schon als digitaler Aktionsnachmittag für Konfirmandeninnen und Konfirmanden aus dem evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg statt. Unter anderen Umständen hätte solch ein Regionen übergreifendes Turnier mit viel Bewegung, Austausch und vor allem in Präsenz in einer ausgewählten Gemeinde des Kirchenkreises stattgefunden, erklärt Dirk Schoppmeier, der Leiter der JuBi.

Die Initiative und die Vorbereitung dieser Aktion ging von Mirco Frerichs und einigen anderen Ehrenamtlichen aus dem Kirchenkreis aus. Sie planten das digitale Konzept eines Konfi-Cups und setzten es in die Realität um. So konnten sie den Konfis, die sich sonst während der Konfi-Freizeiten und bei Projekttagen kennengelernt hätten, bereits zwei abwechslungsreiche Nachmittage anbieten. Ein Turnier ist nicht daraus geworden, aber ein sehr unterhaltsames Onlineformat, während dem die Teilnehmenden in unterschiedlichen Spielen und Aktionen, die sich teilweise an bekannten Fernsehformaten orientieren, in Kontakt kommen und kennenlernen.

Abwechslungsreiche Nachmittage

Die Quizfragen zu den Themen Musik, Religion, Jugendarbeit, Rätselaufgaben sowie sportliche Aktionen wurden den Teilnehmenden als Gruppenherausforderungen präsentiert. Im Vorfeld überlegten sie gemeinsam, welche Spiele digital umgesetzt werden könnten. So wurde aus dem klassischen „Bibelstellensuchen“ ein Bibelfragenquiz, und Suchspiele ausgewählter Gegenstände ließen sich auch in den heimischen Zimmern ermöglichen.

Die Konfirmandinnen, Konfirmanden und Katechumenen hatten und haben sich aufgrund der Pandemie zuletzt kaum noch gesehen oder noch gar nicht kennengelernt. Die Befürchtung aller Beteiligten war und ist, dass der Bezug zu den jeweiligen Gemeinden, das Kennenlernen der anderen Mitkonfirmanden und letztlich die kirchliche Jugendarbeit in diesen Jahrgängen wegen der Pandemie kein Thema in den Köpfen der Konfirmanden sein würde. So aber stellte sich durch den lockeren Wettbewerb eine entspannte Atmosphäre bei den Teilnehmenden ein, die zur Annäherung untereinander und zum Kennenlernen der Ehrenamtlichen beitrug. Für die Teamerinnen und Teamer bot sich zudem eine weitere Chance, nach vielen abgesagten Fahrten, Freizeiten und Aktionen in ihren Gemeinden wieder aktiv in ihrem Ehrenamt tätig zu sein.

Interessierte können sich unter amtfuerjugendarbeit@evju.de für die nächsten digitalen Konfi-Cups anmelden, die am 16. Mai und am 13. Juni angeboten werden.