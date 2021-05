Die Info-Zentrale des Kreishauses am Haupteingang zur Kreisverwaltung und in das Rathaus ist ab sofort nur noch an den Vormittagsstunden bis jeweils 12.30 Uhr personell besetzt. Grund hierfür sind organisatorische Entscheidungen auf Seiten des Kreises. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin.

Monitor zur Besuchersteuerung

Dies bedeutet, dass zukünftig nur noch vormittags im Eingangsfoyer ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Insbesondere für die beiden Nachmittage mit Öffnungszeiten der Stadtverwaltung (dienstags 14.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr) wurde ein neuer großer Monitor zur Besuchersteuerung installiert, der je Fachbereich die am häufigsten nachgefragten Angelegenheiten mit Angabe der Etage sowie Zimmernummer auflistet. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung werden gegenüber Besuchern, die dennoch „suchend“ auf dem Flur anzutreffen sind, ihre Hilfe anbieten.

Die vom Kreis vorgenommenen Änderungen führen, außerdem dazu, dass Anrufe über die allgemeine Rufnummer 70 39 00 der Stadtverwaltung nachmittags nicht mehr über die Zentrale im Foyer weitergeleitet werden, sondern direkt an die Stadtverwaltung. Die betreffenden Mitarbeiter werden dann bei Bedarf das Gespräch innerhalb der Verwaltung weitergeben. Um sich diesen Umweg zu ersparen, besteht die Möglichkeit, den gewünschten Ansprechpartner über die Durchwahlnummern direkt anzurufen.

Die Telefonnummern sind auf der Homepage der Stadt zu finden unter „Ansprechpartner A-Z“, (www.tecklenburg.de/buergerservice/rathaus/ansprechpartner-von-a-z/) oder im Organigramm der Stadtverwaltung (www.tecklenburg.de/wp-content/uploads/Organigramm.pdf). Eine weitere Möglichkeit, den direkten Ansprechpartner mit der Durchwahlnummer zu finden, bietet die „Suche nach Themen“ (www.tecklenburg.de/buergerservice/rathaus/ihre-ansprechpartner-nach-themen).