Neuer Teilnehmerrekord in Sicht

Steinfurt -

Das Stadtradeln, die Aktion des Klimabündnisses, bei der es darum geht, möglichst viele (Alltags-)Kilometer mit der Leeze statt mit dem Auto zurückzulegen, wird in der Kreisstadt immer mehr zum Selbstläufer: 450 Steinfurterinnen und Steinfurter oder in der Kreisstadt Arbeitende, haben sich, Stand Donnerstag, bereits zur Teilnahme an der Klimaschutzaktion angemeldet. Rekordverdächtig – angesichts der Tatsache, dass bis zum Start an Christi Himmelfahrt noch ein paar Tage Zeit sind.