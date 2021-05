Zehn Personen beschäftigen sich – auch aktuell in Pandemie-Zeiten – regelmäßig mit dem feierlichen Jubiläum des Bürgerschützenvereins Saerbeck Dorf von 1797. Den Zeltverleih in trockene Tücher bringen, die Sponsoren an Land ziehen, das Programm gestalten, ein wasserfestes Sicherheitskonzept schreiben und vieles mehr. Ludger Hartken aus dem Festausschuss kann von den Planungen ein Lied singen: „So ein Jubiläum zu planen ist eine große Arbeit. Gut, dass wir so früh angefangen haben.“ Erschwerend hinzu kommen Kontaktbeschränkungen, Lockdown und Co. in Pandemie-Zeiten. Es ergibt sich ein Plan mit noch unbekannten Variablen.

Hartken ist von Natur aus Optimist, deswegen sagt er: „Wir planen, als ob nichts wäre. Bis zum Termin im Sommer nächsten Jahres ist es noch ein bisschen hin und gleichzeitig sorgt der rasche Anstieg der Impfungen für Hoffnung bei allen Beteiligten.“ Dennoch – und das muss auch Hartken zugeben – sei ein gelingendes Fest am Ende „natürlich eine riesengroße Erleichterung“.

Und wenn das Fest doch ausfällt? „Dann werden wir das Jubiläum nach hinten verschieben“, so Hartken im Gespräch mit unserer Zeitung. Kurzum: „Ich bin guter Dinge, dass das klappen wird.“

Der grobe Ablauf steht bereits: Mitte Juni 2022 gibt es fünf volle Tage. Los geht es mit einem Galaabend an einem Mittwochabend, am Donnerstag und Freitag folgt das reguläre Schützenfest, am Samstag Sternenmarsch inklusive Ball in den Abendstunden, zum Ausklang am Sonntag ist ein vereinsinternes Programm geplant. Wenn Hartken so erzählt, lässt sich die Vorfreude nicht verstecken: „Ich freue mich schon jetzt riesig.“ Die Absagen des vergangenen Jahres und auch schon der Ausfall der Schützenfeste für diesen Sommer verstärken die Vorfreude natürlich noch einmal.

Ganz abgeschrieben ist das Jahr 2021 für den Saerbecker indes noch nicht: „Wir haben unser Schützenfest noch auf den Herbst verlegt. Vielleicht klappt es sogar dann im kleineren, vereinsinternen Kreis.“

Circa 240 Mitglieder besitzt der Saerbecker Verein. Von Mitgliederschwund kann trotz ausgefallener Veranstaltungen keine Rede sein: „Das betrifft uns wirklich nicht. Wir haben sogar zehn junge Neumitglieder dazu gewonnen. Die freuen sich natürlich besonders, wenn es dann wieder los geht.“ Und auch der harte Kern des Vereins hält die Treue: „Die Beiträge sind freiwillig ausgesetzt, es gab noch keinen, der die abgesetzt hat.“

Und so wird – sollten es Impfungen und sinkende Infektionszahlen ermöglichen – kräftig im Sommer 2022 gefeiert. Das Zelt für den 225. Geburtstag wird an üblicher Stelle – auf dem Parkplatz vor der Grundschule – aufgestellt und das Dorf geschmückt werden. Die Pandemie erschwere in erster Linie den regelmäßigen Kontakt zu Vereinsmitgliedern und Sponsoren: „Man kann natürlich viel am Telefon machen. Aber einiges geht einfach nur im direkten Kontakt“, so Hartken. Die Kommunikation mit Gemeinde und Verwaltung sei allerdings auf einem guten Weg: „Dem Ordnungsamt liegt schon das ausgearbeitete Sicherheitskonzept vor. Das muss noch abgesegnet werden.“

Eins wird klar: Die Planungen laufen trotz Widrigkeiten und zahlreicher Unsicherheiten weiter...