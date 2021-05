Polizeikräfte des Verkehrsdienstes haben am Freitag von 13.45 bis 19 Uhr eine großangelegte Verkehrskontrolle im Bereich Steinfurt und Ochtrup durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag auf der Feststellung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern, teilt die Polizei in einem Pressebericht mit.

Um eventuell Betäubungsmittel schnell auffinden zu können, unterstützte ein Diensthundeführer aus Münster mit seinem Rauschgiftspürhund die Kontrollen. An den drei Kontrollstellen, die in Steinfurt am Parkplatz Mühlenstraße und an der B 54 in Ochtrup an den Parkplätzen in der Weiner lagen, hielten die Beamten eine Vielzahl von Fahrzeugen an. 80 Fahrzeuge wurden eingehender kontrolliert.

„Aus polizeilicher Sicht ist das Ergebnis besorgniserregend“, heißt es in dem Schreiben. Bei zehn Fahrzeugführern wurde nach vor­ausgegangenem Test eine Blutprobe wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln angeordnet. Alle betroffenen Fahrzeugführer durften nicht mehr weiterfahren und mussten ihr Fahrzeug vor Ort stehen lassen. Zehn Strafanzeigen wurden wegen des Besitzes von Betäubungsmittel gefertigt.

Motorradfahrer fährt oft „auf Droge“

Besonders erwähnenswert ist ein Vorfall mit einem Motorradfahrer. Dieser hatte sein Krad technisch verändert. Als er in die Kontrollstelle fuhr, wurde er angehalten. Das Motorrad wurde zwecks Überprüfung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Als die Beamten sich näher mit dem Fahrer beschäftigten, kam der Verdacht auf Drogenkonsum auf. Ein Test verlief positiv. Der Fahrer gab im Anschluss an, des Öfteren Drogen zu konsumieren.

Neben den Feststellungen im Bereich des Betäubungsmittelrechts wurden zahlreiche Verstöße im verkehrsrechtlichen Sektor geahndet. Unter anderem wurde in 16 Fällen ein Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt, die alle mit einem Verwarngeld belegt wurden. Zwei weitere Fahrzeugführer durften ebenfalls nicht mehr weiterfahren. Sie hatten alkoholische Getränke zu sich genommen und waren danach in ihr Auto gestiegen, obwohl Alkoholkonsum nachgewiesen werden konnte.

Gegen 15.20 Uhr wurde ein BMW 320 auf dem Parkplatz Weiner in Fahrtrichtung Gronau angehalten. Die vier jugendlichen Personen flüchteten mit dem Pkw und verursachten einen Unfall (wir berichteten). Beim BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Insassen erlitten leichte Verletzungen.