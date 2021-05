Baubetriebshof führt im Stadtpark steten Kampf gegen Vandalismus

Eine Runde Minigolf spielen, Joggen, Spazierengehen mit dem Hund oder die Kinder auf dem Spielplatz toben lassen – im Stadtpark gibt es viele Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu verbringen. Der Baubetriebshof kümmert sich darum, dass alles ordentlich ist. Entsprechend der etwa zehn Hektar großen Fläche sind die Einsätze der Mitarbeiter vielfältig.

Zu tun gibt es regelmäßig etwas. Neben den Baumpflegearbeiten (wir berichteten) handelt es sich dabei vor allem um die Instandhaltung, aber auch um planerische und gestalterische Maßnahmen. Die Wasserflächen haben sich, nachdem sie nicht mehr vom Grundwasser aus dem Baugebiet gespeist werden, vor vielen Jahren in stehende Gewässer verwandelt. Sprudler und Fontänen sollen Sauerstoff ins Wasser bringen. In den vergangenen heißen Sommern hat das gegen das Fischesterben nicht ausgereicht – die Teiche sind gekippt.

Nach gut 45 Jahren sollen die Wasseranlagen bald umgestaltet werden. „Es kommt eine neue Bepflanzung mit Sumpfzonen, die Nährstoffe binden. Dann werden die Teiche nicht mehr so schnell kippen“, erklärt Franz Laurenz, stellvertretender Baubetriebshofleiter. Voraussichtlich im nächsten oder übernächsten Jahr könnten die Baumaßnahmen beginnen.

Vandalismus allgegenwärtig

Ein Problem, dass alle Bereiche des Stadtparks eint und das es gefühlt schon immer gegeben hat, ist der Vandalismus. In die Hütte an der Minigolfanlage werde etwa regelmäßig eingebrochen. Laurenz dazu: „Keine Ahnung, was die Leute da drin wollen.“ Früher gab es viele kleine, reetgedeckte Gebäude. Sie fielen oft Feuern oder Zerstörungswut zum Opfer. Fahrräder, Elektrogeräte, Einkaufswagen, Mülleimer und sogar mehrere Tresore wurden im Laufe der Jahre in den Teichen versenkt. Die Schilder des Baumlehrpfades waren Zielscheibe der Rowdys, den Pfad gibt es seitdem nicht mehr. Auch andere Infoschilder ziehen die Vandalen scheinbar magisch an.

„ Es ist schwierig, etwas zu etablieren. Es ist schwierig, etwas zu etablieren. “ Franz Laurenz

Der Musikpavillon mit dem Mühlenstein nahe der Seebühne ist ebenfalls längst Geschichte, ebenso wie der Spielplatz am Wildgehege, der vor mehr als zwei Jahrzehnten aufgegeben worden ist. „Es ist schwierig, etwas zu etablieren. Ein großes Problem, wie an allen öffentlichen Flächen“, sagt Laurenz mit einem Seufzen.

Zur Flucht verholfen

Die Zäune am Wildgehege würden zwei bis drei Mal im Jahr aufgeschnitten. Das Einfangen des Damwilds gestaltet sich dann schwierig, da der Jagdpächter hinzugerufen werden muss. „Da es sich um Jagdwild handelt, dürfen wir die Tiere nicht selbst einfangen“, erläutert Laurenz.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes reparieren den Zaun und kümmern sich um die Fütterung oder um das Heu. Laurenz weist auch darauf hin, dass weder Damwild noch Enten von Stadtparkbesuchern gefüttert werden sollen. Das falsche Fressen habe schon dazu geführt, dass Tiere verendet sind. Außerdem verschlechtere dies auch die Wasserqualität.

Ein beim Baubetriebshof angestellter Gärtner kümmert sich um die Grünanlagen und schaut einmal pro Woche auf dem Spielplatz nach dem Rechten. Mehrmals im Jahr stehen größere Kontrollen an den Spielgeräten an. Die angrenzende Boulebahn werde allerdings kaum genutzt. Laurenz gibt Interessierten einen Hinweis: „Die Kugeln können sich Spieler in der Hütte an der Minigolfanlage ausleihen.“

Diese befindet sich noch im coronabedingten Winterschlaf – voraussichtlich aber nicht mehr lange, heißt es aus der Stadtverwaltung. Alle Elemente, die nicht fest mit den Bahnen verbunden sind, werden nach Saisonende eingelagert und zum Frühjahr gereinigt und wieder aufgebaut.

Ver- und Entsorgung

Wenn es Corona zulässt, finden auch Zeltfeste oder Konzerte im Stadtpark statt. Im Vorfeld wie im Anschluss tritt der Baubetriebshof auf den Plan. Die Mitarbeiter kontrollieren etwa die Zählerstände für Strom und Wasser und kümmern sich um die Ver- und Entsorgung.

Schließlich steht die Instandhaltung der Wege und Sitzmöglichkeiten auf der Liste. Zum Beispiel waren einige Bänke abgesackt und sind bereits wieder hochgesetzt worden. Bald folgt die Renovierung der verwitterten Sitzflächen. Ein Projekt, das für diesen Herbst angepeilt wird, ist die Neugestaltung der Grünanlagen rund um der Villa. Es ist offensichtlich: Zu tun ist immer was.