Die Polizei hatte am Freitagnachmittag auf der B 54 in Ochtrup eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 15.20 Uhr wurde ein Pkw gestoppt, dessen Fahrer dann jedoch plötzlich beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor den Pkw aber schon nach kurzer Zeit aus den Augen. Der Fahrer verließ nach Angaben der Beamten die Bundesstraße , fuhr auf eine Straße in der Bauernschaft Weiner, kam dort mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die Polizei traf unmittelbar danach am Unfallort ein. Im Fahrzeug befanden sich negen dem erst 15 Jahre alten Fahrer drei weitere Insassen im Alter von 15 bis 17 Jahren. Der Fahrer und der Beifahrer waren leicht verletzt. Nach ersten Feststellungen hatte der 15-Jährige den Pkw der Mutter seiner Freundin entwendet. Die Polizei stellte den Pkw sicher und informierte die Erziehungsberechtigten. Dem 15- jährigen Fahrer droht nun eine Strafanzeige.