Ein nicht erschienener Zeuge war jetzt beim Amtsgericht Steinfurt der Grund dafür, dass ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und Missbrauch eines Kfz-Kennzeichens in die fünfte Runde geht. Wie berichtet ist ein 37 Jahre alter Ochtruper angeklagt, im Juli 2020 in Ochtrup ein Auto gefahren zu haben, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Der vorgeladene Zeuge, von dem sich das Gericht eine belastbare Aussage darüber erhofft, ob der Angeklagte das Auto gefahren hat oder nicht, erschien trotz schriftlicher Benachrichtigung nicht. Nach der obligatorischen Wartezeit von 15 Minuten ersuchte die Richterin die Polizeiwache in Ochtrup, den Zeugen vorzuführen. Bald erreichte sie die Nachricht, dass dieser an der angegebenen Adresse nicht anzutreffen war.

Fortführung am 25. Mai

Da eine Einstellung des Verfahrens nicht in Frage kam, soll die gerichtliche Auseinandersetzung fortgesetzt werden. Einen neuen Termin dafür zu finden gestaltete sich als schwierig, weil der Angeklagte kurzfristig eine Entgiftung wegen seiner Suchtprobleme antritt, die nicht unterbrochen werden darf. Der Paragraf 229 der Strafprozessordnung besagt, dass eine Hauptverhandlung bis zu drei Wochen unterbrochen werden kann. Werde die Hauptverhandlung nicht spätestens am Tage nach Ablauf der vorher bezeichneten Frist fortgesetzt, so ist mit ihr von neuem zu beginnen. Deshalb einigten sich die Verfahrensbeteiligten darauf, die Verhandlung am 25. Mai fortzuführen.

An diesen Verhandlungstag war beim Amtsgericht irgendwie der Wurm drin. Da das zuvor beschriebene Verfahren wegen des Polizeieinsatzes an der Wohnung des Zeugen für längere Zeit unterbrochen war, wollte die Richterin während der Wartezeit eine andere angesetzte Verhandlung abarbeiten. „Das geht ganz schnell, die Zeugen wurden ausgeladen, weil der Sachverhalt geklärt ist“, machte die Richterin Hoffnung auf eine baldige Weiterführung. Ein anderer Pressevertreter, der von diesem Verfahren berichten sollte, kam schon nach wenigen Minuten aus dem Gerichtssaal und teilte mit, dass der Angeklagte aussagte, sich an nichts mehr erinnern zu können. So müssen wohl oder übel die Zeugen doch gehört werden. Ein neuer Verhandlungstermin werde von Amts wegen festgesetzt, informierte der Reporter.

Angeklagter fehlt unentschuldigt

Im Anschluss kam es zu einer weiteren Verhandlung, von der der WN-Mitarbeiter berichten sollte. Alle Beteiligten waren anwesend: die Richterin und die Protokollführerin, der Staatsanwalt, der Verteidiger sowie die beiden geladenen Zeugen. Unentschuldigt fehlte der Angeklagte. Auch hier gab die Richterin dem Angeklagten die Chance, innerhalb der nächsten Viertelstunde doch noch zu erscheinen. Nachdem die Frist verstrichen war, war es nötig, einen neuen Termin für die Verhandlung festzusetzen. Das gestaltete sich als schwierig, da die Vorschläge mit den Urlaubs- und Ferienzeiten der Zeugen kollidierten. Nach längerer Abstimmung gelang es schließlich, sich auf den 16. September für die Neuansetzung zu verständigen.