Ochtrup -

Einen ersten Schritt in Richtung Normalität dürfen am Dienstag (11. Mai) die Ochtruper Stadtwerke mit ihrem Bergfreibad tun. Dann sind in der Anlage Anfängerschwimmkurse und der Sportunterricht der weiterführenden Schulen erlaubt. Das teilte Betriebsleiter Robert Ohlemüller im Gespräch mit dieser Zeitung am Montag mit.