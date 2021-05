„Das Niveau wird jetzt auf die Höhe der anderen Plätzte angehoben“, erklärt Willi Möllers, der zweite Vorsitzende des TCO. Dazu wird neuer Schotter aufgetragen, über den eine dynamische Schicht aus Lavagestein und am Ende die Tennisdecke aus Sand kommen. Parallel dazu wird die Bewässerungsanlage angehoben. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf 23 000 Euro. Hierfür sind Gelder aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ (11 000 Euro) und ein Zuschuss der Stadt (4200 Euro) zugesagt.

Darüber hinaus soll die Beleuchtung im Sportpark an der Beethovenstraße auf neue LED-Technik umgerüstet werden. Dabei handelt es sich um ein 85 000-Euro-Projekt. „Die momentanen Lichtverhältnisse sind suboptimal. Immer mal geht was kaputt, und wir finden den Fehler nicht. Statt in eine alte Anlage mit Leuchtstoffröhren zu investieren, planen wir jetzt mit LEDs“, so Willi Möllers.

Alle drei Tennis- sowie die beiden Squashplätze sollen davon profitieren. Mit der neuen Beleuchtung würden jährlich 23 000 Kilowattstunden Strom eingespart – 62 Prozent weniger Kosten als aktuell.

Ein 40-prozentiger Zuschuss wurde vom TC Ochtrup aus einem Energiesparprogramm (Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld) beantragt. „Wir müssen noch bis Juli warten, ob unser Antrag genehmigt wird. Die Chancen stehen so bei fifty-fifty“, rechnet Möllers. Kommt grünes Licht vom Projektträger, dann sind im Haushalt der Stadt Mittel von 30 000 Euro für die Baumaßnahme eingeplant. Der Tennisclub wird einen entsprechenden Eigenanteil tragen.