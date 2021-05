Bei Rückstau Vorsorge treffen

In letzter Zeit hat sich das Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Nordwalde bewährt. So auch beim großen Unwetter Mitte Juni vergangenen Jahres. Damals wurden in dem Gebiet der Feldbauerschaft/Alter Sportplatz/Real-Markt 110 Milliliter Niederschlag gemessen. Direkt im Ort fielen dagegen 60 Milliliter. Zum Glück liefen keine Keller voll, lediglich kleinere Maßnahmen musste die Feuerwehr abarbeiten.

Damit derartige Unwetter glimpflich verlaufen, rät die Gemeinde immer wieder den Eigentümern, dass sie ihre tendenziell gefährdeten Häuser baulich und technisch entsprechend ausstatten sowie bereits vorhandene Installationen regelmäßig überprüfen und warten lassen.

Im Siedlungsgebiet „Am Egen“ im Norden von Nordwalde gab es kürzlich Verunreinigungen in Häusern und Kellern. Allerdings nicht durch ein Starkregen-Ereignis, sondern wegen eines Stromausfalls der dort befindlichen Abwasserpumpstation. Und das, obwohl das Warnsystem auf Grün gestanden hatte. Das soll nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Male passiert sein. Darauf machte Christian Bache (UWG) im vergangenen Betriebsausschuss aufmerksam. An der Pumpstation „Am Eden“ laufen die Abwasserkanäle aus dem Scheddebrock und aus der Siedlung „Am Eden“ zusammen. Mit Hilfe der Pumpstation wird das dort angekommene Abwasser zum Klärwerk weitergeleitet und dort gereinigt. „Zwischenzeitlich ist eine Höhenstandsmessung eingebaut worden. Bei einer Überschreitung erfolgt eine Meldung an die Mitarbeiter der Kläranlage, die dann zur Pumpstation kommen und das Problem schnellstmöglich lösen“, versichert Betriebsleiter Thorsten Menzel auf Nachfrage dieser Zeitung und ergänzt: „Die Anwohner müssen aber auch mithelfen und die durch die Abwassersatzung vorgeschriebenen Rückstausicherungen einbauen oder wenn bereits vorhanden, darauf achten, dass sie im technisch einwandfreien Zustand sind.“

Rückstausicherungen sind eine wirksame Methode, sich gegen eine Überflutung des Kellers durch einen Rückstau aus der Kanalisation zu schützen. Diese Sicherungen sind beispielsweise erforderlich, wenn das Abwasser aus sogenannten „Entwässerungsgegenständen“ – das sind beispielsweise Waschmaschinen, Spülbecken oder Lichtschächte – in Keller oder Souterrainwohnung unterhalb der Rückstauebene der gemeindlichen Kanalisation zugeleitet werden muss.

Die Rückstauebene ist in der Regel die Oberkante der Straße im Bereich des Grundstückes. Wenn der Keller nur als Abstellraum genutzt wird, ist eine Rückstauklappe als Rückstauschutz zumeist ausreichend.

Werden allerdings Waschmaschinen, Werkräume, Heizungsanlagen oder etwa Heizöltanks im Keller genutzt und ist ein hoher Schaden bei einer Überflutung vorhersehbar, ist eine Abwasserhebeanlage angebracht.