Als Tennis nach Nordwalde kam

Die Nachricht sorgte für Schlagzeilen: In Tecklenburg haben Archäologinnen und Archäologen einen 120 Jahre alten Tennisplatz entdeckt. Mechtild Hueske las einen Artikel darüber, als ihr einfiel: „In Nordwalde gab es einen Tennisplatz, der fast genauso alt ist.“ Hueske, die selbst Mitglied im Heimatverein ist, rief Felix Nordhoff an, den Foto-Archivar des Heimatvereins. Er habe bestätigt, dass es Bilder aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gibt, die Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Nordwalde zeigen. In einem Buch vom Heimatverein ist so ein Foto abgedruckt. Datiert ist es auf das Jahr 1908.

Es existieren zwar sehr wenige Fotos aus der Zeit, aber immer noch mehr als Aufzeichnungen, hat Karlheinz Steltenkamp festgestellt. Seit 31 Jahren ist er Sportwart beim TC Nordwalde 1921 und arbeitet derzeit an der Chronik des Vereins. Schließlich wird der Tennisclub in diesem Jahr 100 Jahre alt. Schon bevor Josef Cohausz, Ludwig Fraling, Richard Mummenhoff, Ludwig Wattendorff, Robert Kaldewey und Bernard Kalhoff 1921 den Tennisclub gründeten, wurde in Nordwalde Tennis gespielt.

Eine sehr unternehmungslustige Dame

Von 1905 bis 1908 habe es „einen Vorläufer und eine Vorgeschichte“ gegeben, steht in einem Text von Ludwig Ahlers. Eigentliche Gründerin eines kleinen Clubs aus Tennisspielern sei eine Frau Spilker, geborene Fuesting, „eine sehr unternehmungslustige Dame aus Münster“, gewesen. Der vermutlich erste Tennisplatz in Nordwalde befand sich an der Emsdettener Straße.

Ahlers schrieb, es sei ein kleiner Kreis „nach Geselligkeit und Spiel strebender Bürger aus den Familien Fraling, Mummenhoff, Cohausz, Daniel, Spilker, Schulze-Darup, Kuhlmann und Wulf“ gewesen, der sich im Haus des Bauunternehmers Spilker an der Emsdettener Straße traf. In einem Garten, circa 100 Meter ostwärts gelegen, haben sich die Personen auf einer Fläche von 50 mal 60 Meter an dem gerade aus England importierten Tennisspiel erfreut, „ohne indessen sportliche Ambitionen zu zeigen“.

„ Die Schuhe haben wir nach dem Tennisspielen mit Schlämmkreide wieder weiß gemacht. Die Schuhe haben wir nach dem Tennisspielen mit Schlämmkreide wieder weiß gemacht. “ Margret Thedieck

„Eine Eintragung als Verein ist aber nicht festzustellen“, schrieb Ahlers. Der Club und damit der Tennisbetrieb seien wieder eingeschlafen, als Frau Spilker um 1906 mit ihrem Mann wieder nach Münster zog. Als 1914 der Krieg ausbrach, sei jeglicher Sportbetrieb zum Erliegen gekommen. Aus dem ehemaligen Tennisplatz an der Emsdettener Straße wurde ein Hühnerhof, später wurde er bebaut.

Die erste Aufzeichnung vom Tennisclub, die Karlheinz Steltenkamp gefunden hat, stammt vom 19. Mai 1927. Es handelt sich dabei um einen Brief von Josef Cohausz, in dem er Ludwig Wattendorff anlässlich der Einweihung des neuen Tennisplatzes für eine „hochherzige Spende“ dankt.

Alle in weiß gekleidet

Der neue Tennisplatz war „Mummenhoffs Büschken“, hinter der Villa Mummenhoff an der Bahnhofstraße. Die Firma Fraling hatte den unteren nach Süden gelegenen Teil des firmeneigenen Wäldchens als Tennisplatz zur Verfügung gestellt. Margret Thedieck erinnert sich noch an die Zeit, als sie circa ab 1948 als Jugendliche mit ihrem Bruder und ihrer Mutter dort spielte. Alle waren weiß gekleidet, Männer in langen Hosen und Hemden, Frauen in Röcken oder Kleidern. Von der Asche seien die Schuhe meistens ein bisschen rot geworden. „Die haben wir nach dem Tennisspielen mit Schlämmkreide wieder weiß gemacht“, sagt Thedieck. Das Obermaterial der Schuhe war Stoff.

Nach dem Krieg habe es nur die Bälle gegeben, die einige noch im Schrank liegen hatten. „Die waren teilweise bis aufs Gummi abgespielt und ganz grau“, erinnert sich Margret Thedieck. Damals wurde mit weißen Bällen gespielt. Die Schläger waren aus Holz „und die Schlagfläche wesentlich kleiner“, sagt Thedieck. Bespannt waren sie mit Naturprodukten. Die Schläger kamen nach dem Spiel in einen Holzspanner. Wenn mal eine Seite riss, musste man pausieren. „Zu diesen Zeiten hatte jeder nur einen Schläger“, sagt Thedieck. „Wenn man Glück hatte, hatte man eine Freundin, die einen noch den Satz zu Ende spielen ließ.“

In „Mummenhoffs Büschken“ spielte der Tennisclub – mit Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs – bis der neue Platz bei Drüen im Jahr 1951 gebaut wurde, wo der Verein noch heute beheimatet ist.