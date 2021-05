Lengerich/Ladbergen -

Wer demnächst vorhat, einmal an der Buddenkuhle schwimmen zu gehen, kann das bedenkenlos tun. Die Wasserqualität sei ausgezeichnet, heißt es vom Land. Damit reiht sich das Gewässer ein in in jene 106 von 108 Badestellen in NRW, die ein solch gutes Zeugnis bekommen haben.