Anderer Blick auf den Alltag

„Der Aufwand ist deutlich größer“, beschreibt Arne Hesselmann die Arbeit der Pflegekräfte in der Helios-Klinik. Aber von einem Notstand will der Pflegedirektor nicht sprechen. „Wir sind gut aufgestellt, momentan ist keine Stelle offen.“ Auf die intensivere Arbeit durch die Corona-Pandemie habe man sich auf Basis der Erfahrungen aus der ersten Welle im März/April des Vorjahres gut vorbereiten können. Und auch von der Zahl der Mitarbeitenden her sei das Haus gut aufgestellt, berichtet er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Eine von den gut 300 Pflegekräften ist Lisa Marie Ziems. „Ich war erst als Bundesfreiwillige in der Klinik, und das hat mir den Berufsweg aufgezeigt“, erzählt sie vom ersten Kontakt. Ein durchaus üblicher Weg, meint Arne Hesselmann. Etwa 60 bis 70 Prozent der Auszubildenden als Pflegefachkraft seien vorher als Bufdi oder Jahrespraktikant im Haus an der Martin-Luther-Straße gewesen. „Da weiß ich, was ich habe“, lacht er.

Das schließe ganz bewusst den Weg ein, den Lisa Marie Ziems geht, ergänzt er. Die hat nach dem ersten halben Jahr ihrer Ausbildung ein Pflege-Studium aufgenommen. „Das war nicht so leicht, weil ich im ersten halben Jahr gleich zwei Semester machen musste“, erinnert sie sich an den Start. Dass es anders gekommen sei, liege am „Rückhalt und der Hilfe“, die sie vom ersten Tag an im Haus erhalten habe.

Inzwischen hat sie ihre Bachelorarbeit in Angriff genommen. Interdisziplinäre Schmerztherapie hat sie als Thema gewählt. Wenn alles glatt läuft – Arne Hesselmann hat daran keinen Zweifel –, schließt sich noch ein Master-Studiengang an. Lisa Marie Ziems ist die dritte studierende Pflegende im Krankenhaus an der Martin-Luther-Straße 49.

„Studierende gehen an Themen ganz anders ran als Praktiker“, setzt der Pflegedirektor diese bewusst im Projektmanagement ein. Nicht mit einer ganzen, sondern einer halben Stelle. Die anderen 50 Prozent gehören der Station. Durch den anderen Blickwinkel und die Kenntnis über Projektmanagement ergebe sich der Nutzwert für die Klinik. „Man erkennt eventuell Verbesserungsbedarf, auch in den Strukturen“, sagt er.

Als Beispiel verweisen die beiden auf das Schmerzmanagement in der Onkologie. „Das ist mehr als nur Tabletten und Spritzen“, sagt Lisa Marie Ziems. Mit Lagerung, Bewegung, Einreiben, Aromatherapie zählt sie vier Dinge auf, die den Patienten ebenfalls Linderung bringen könnten.

Die studierende Pflegende ist eine von gut 300 Pflegefachkräften in der Klinik. Dass alle Stellen besetzt sind, führt Arne Hesselmann auf mehrere Aspekte zurück. Zum einen sei die Stimmung im Team sehr gut. 70 bis 80 Prozent der Neuen kämen über eine Weiterempfehlung aus dem Mitarbeiterkreis zur Martin-Luther-Straße 49. „Für mich ein klares Zeichen, dass die Leute sich wohl fühlen.“ Weiteres Indiz dafür ist aus seiner Sicht die Quote von über 90 Prozent der Lernenden, die nach Abschluss der Ausbildung im Haus bleiben.

„Dafür setzen wir aber auch gezielt Praxisanleiter ein“, verweist er auf die Begleitung der Neuen bei der Einarbeitung und Ausbildung. Die Zahl der Praxisanleiter – „die sollen betreuen und fördern“ – will der Pflegedirektor in den nächsten zwei Jahren auf 24 verdoppeln. Hinzu kommt die einjährige Ausbildung von Pflegefachassistenten, die ebenfalls in der Helios-Klinik angeboten wird. „Und der Verdienst ist in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden“, fügt er ein wichtiges Argument hinzu. Zudem ist er nach eigenem Bekunden ein Freund von Teilzeitstellen. „Für viele Mitarbeitende ist das eine attraktive Alternative“, berichtet er von entsprechenden Rückmeldungen.

Pflegenotstand ade? So will es Arne Hesselmann dann doch nicht formulieren. „Im Jahresmittel sind wir gut aufgestellt“, sagt er. Wenn aber zum Jahresende eine Grippewelle oder ein Magen-Darm-Erreger wüte, „ist das Haus voll“. Und von den Mitarbeitenden würden auch welche erwischt und lägen flach.