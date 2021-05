Für den Neustart bestens gerüstet

Martina und Tomaso Lopergolo fiebern dem kommenden Pfingst-Wochenende entgegen. Denn, wenn alles gut geht, und der Inzidenzwert im Kreis Steinfurt bis dahin weiter unter 100 bleibt, dürfen sie nach einer langen Corona-Pause wieder Gäste in ihrem Restaurant Al Camino begrüßen, allerdings nur draußen. Das ist für die Eheleute jedoch kein Problem. So haben sie den langen pandemiebedingten Lockdown dazu genutzt, sich für den neuen Start zu rüsten.

„Wir haben unseren Biergarten völlig umgestaltet und einiges investiert“, berichtet Martina Lopergolo, die gemeinsam mit ihrem Mann die Neuerungen vorstellt. Um vor Ort mehr Platz zu schaffen, wurde das Efeu entfernt. Damit die Gäste auch bei Regen im Trocknen sitzen, gibt es jetzt sechs Tischgruppen, die überdacht sind und abgetrennt in einzelnen Nischen stehen.

Jede der „Gästeboxen“ ist mit einem Sicht- und Spuckschutz versehen, sodass sich die Besucher nicht ins Gehege kommen und die gefürchteten Aerosole keine Chance haben, sich am Nebentisch zu verbreiten. Zu jeder Tischgruppe gehört auch ein Heizstrahler, der bei kühlen Temperaturen schnell für wohlige Wärme sorgt. Zudem gibt es neue Wolldecken.

„Wir haben das alles gemeinsam geplant und zusammen aufgebaut“, erklärt Tomaso Lopergolo, der schon seit 23 Jahren als selbstständiger Koch arbeitet. Das Restaurant am Klingenhagen betreibt die Familie seit 2009. In der langen Zeit haben sich die Lopergolos eine treue Stammkundschaft aufgebaut, die nicht nur aus Laer, sondern auch aus den Nachbarorten, wie beispielsweise Horstmar, Steinfurt, Altenberge und Schöppingen kommt. Vor Corona sei ihre Restaurant an den Wochenenden ausgebucht gewesen, erinnert sich Martina Lopergolo an bessere Zeiten.

Die Lockdowns haben dem Familienbetrieb arg zugesetzt, denn die finanziellen Hilfen, die dieser bekommt, decken die Unkosten nicht. Über Wasser gehalten hat sich das Restaurant in den vergangnen Monaten mit seinem Außer-Haus-Verkauf, der an einer eigens installierten coronagerechten Abholstation möglich ist. Doch die Lopergolos sehnen sich nach dem direkten Kontakt mit ihren Kunden, die sie endlich wieder persönlich verwöhnen wollen. „Schließlich lieben wir unseren Job“, betonen die Beiden, die auch in den Innenbereich investiert haben. So gibt es im Restaurant drei neue zertifizierte Lüftungsanlagen mit Filter und UV-Licht.

Auch dort gelten die hinlänglich bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Zudem herrscht natürlich Maskenpflicht. Das alles nehmen die Gastgeber sehr genau, schließlich sind sie um die Sicherheit ihrer Kunden bedacht und wollen sich natürlich auch selbst nicht anstecken. Einlass dürfen die Lopergolos übrigens nur den drei „Gs“ gewähren, nämlich den Geimpften, den, die genesen sind, und den frisch Getesteten. Der entsprechende Nachweis ist mitzubringen.

Bis zum erhofften Eröffnungstermin am kommenden Samstag (22. Mai) gibt es für die Eheleute und ihre Kinder noch einiges zu tun. So müssen beispielsweise die Getränkelieferungen entgegengenommen werden. Zudem ist der Bierleitungsreiniger bestellt und die Hausherrin will putzen, spülen und die Gläser polieren, damit zur Wiedereröffnung alles in neuem Glanz erstrahlt.