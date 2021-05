700 Meter für die Sicherheit

Aus einem Antrag der CDU Reckenfeld wird bald Wirklichkeit: Der Radweg entlang des Jägerwegs, der derzeit in Höhe des Friedhofes im Nichts endet, wird verlängert und so ans bestehende Radwegenetz angeschlossen. Die Mitglieder des Reckenfelder Bezirksausschusses segneten das Vorhaben in der jüngsten Sitzung einstimmig ab.

Demnach ist vorgesehen, einen 2,50 Meter breiten Radweg auf der Südseite des Jägerweges zwischen Wohngebiet Heinrich-Wildemann-Straße und Wirtschaftsweg Herberner Mersch zu bauen. Der neue Radweg wird etwa 700 Meter lang werden und den Lückenschluss zur neu geschaffenen und ausgeschilderten Radwegeverbindung zwischen Greven und Reckenfeld schaffen. Für diese wurde entlang der B481 (Brücke über die Ems) eigens ein neues Wegestück asphaltiert. Am Jägerweg müssen sich Radfahrer aktuell noch die Fahrbahn mit dem motorisierten Verkehr teilen.

Wegen Corona haben sich die Planungen verzögert, nun aber ist eine Realisierung absehbar. Nach dem Votum der Politik will die Stadt Grunderwerb tätigen, mögliche Fördermöglichkeiten prüfen und den Bau vorbereiten. Das Baurecht sei allerdings „nicht ganz ohne“, sagte Grevens Verkehrsplaner André Kintrup im Ausschuss. „Wir wissen noch nicht, ob das mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung verbunden ist.“

Beim Radwege-Bau soll direkt der benötigte Platz mit eingeplant werden, den ein eventueller Bau eines Kreisverkehres im Knotenpunkt Jägerweg/Kirchweg/Zur Jägerklause erfordern würde. Ein solcher sei „verkehrlich sehr sinnvoll“, sagte Kintrup. Jedoch gebe es noch keine konkreten Pläne.

Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) freut sich über den Radweg, stellte aber klar: „Alle Fraktionen haben diesen Antrag gestellt. Was die CDU wunderbar gemacht hat: Sie hat ihn zum richtigen Zeitpunkt gestellt.“ Für den anstehen Grunderwerb regte er an, es nicht bei einem Teilerwerb der landwirtschaftlichen Fläche zu belassen, sondern direkt die ganze Fläche zu sichern, um sie als Bauland oder für eine weiterführende Schule nutzen zu können. Kintrup entgegnete, man müsse die für den Radweg nötige Fläche „zu einem Preis für Verkehrsflächen kaufen, nicht zu einem Preis für Wohnbau.“

Klaus Schwenken regte an, an jener Stelle, wo der Wirtschaftsweg die Bahn unterquert, einen Spiegel zu installieren, weil dieser Bereich für Radfahrer schlecht einsehbar sei. Olaf Wirl (Freie Wähler) wünscht sich, dass der Radweg über die 700 geplanten Meter hinaus entlang der Straße Wittlerdamm verlängert wird. Daraus dürfte mangels Förderfähigkeit jedoch nichts werden.

Auch Martinus Benning (Unser Greven) begrüßt den Radweg. Aus seiner früheren beruflichen Praxis als Polizist könne er sagen, dass es an dieser Stelle sehr dunkel sei und sehr schnell gefahren werde, was zu vielen Beschwerden geführt habe. „Dieser Radweg würde die Situation sicherlich sehr entspannen.“

Für den Radwegebau rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 390 000 Euro zuzüglich Grunderwerb. „Wenn wir Glück haben kommen wir ins kleine Radverkehrsprogramm NRW“, sagte Kintrup. Eine eventuelle Förderung würde die städtischen Kosten entsprechend reduzieren.