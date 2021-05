Widerstand gegen Radweg

Mit den Plänen der Gemeinde, an der Laerstraße einen beidseitigen Radweg anzulegen, sind viele dort wohnenden Anlieger nicht einverstanden. Deshalb hat sich die Bürgerinitiative (BI) Laerstraße gegründet und ein fünfseitiges Schreiben an Bürgermeister Karl Reinke überreicht – inklusive einer Unterschriftenliste mit 104 Altenbergern, die an der Laerstraße wohnen. „Das Projekt ist widersinnig“, sagt Stephan Engelke, zusammen mit Peter Niehues einer der Initiatoren der BI, als er in die Pläne der Gemeinde schaut. Seiner Ansicht nach führe die Umwandlung des Mehrzweckstreifens zu einem Fahrradstreifen zu „noch schnellerem Fahren der Pkw“. Die Folge: „Fahrradfahrer werden sich auf diesem ungeschützten Fahrradstreifen nicht sicher fühlen“, prognostiziert der Anlieger der Laerstraße.

Tempo 30

Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Die BI wirft der Gemeinde vor, kein Konzept vorzulegen, wo die Fahrzeuge von Anwohnern und Besuchern künftig auf der Laerstraße parken sollen. Zwangsläufig würden die Pkw in den Nebenstraßen (Theodor-Heuss-Straße, Weststraße, Lindenstraße und Buchenallee) parken. Dieses wiederum verärgere die dortigen Anwohner, sagt Stephan Engelke.

Raser

Dass für den Fahrradverkehr eine Verbesserung auf der Laerstraße geschaffen werden müsse, steht für Engelke und Niehues außer Frage. Aber: „Wir sind für eine Optimierung der Pläne.“ Die Laerstraße müsse so neu gestaltet werden, dass Parkbuchten erhalten bleiben und dabei ein Fahrradweg integriert werde. Des Weiteren fordert die BI ein Durchfahrtsverbot für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen, Tempo 30 auf der Laerstraße, eine alternative Radführung auf den angrenzenden Seitenstraßen und eine Umgestaltung der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Laerstraße.

Straßenlärm

Engelke und Niehues fordern des Weiteren eine Reduzierung des Straßenlärms. Dieser entstehe durch das „hohe Verkehrsaufkommen“, der verstärkt durch den Schwerlastverkehr und die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zustande komme. Zudem werde auf der Laerstraße teilweise „gerast“, so Peter Niehues. Deshalb setze sich die BI für einen Temporeduzierung auf 30 km/h ein. Außerdem fordert die BI eine Überprüfung des Lärmpegels und eine Verkehrszählung, die außerhalb der Ferien und des Lockdowns durchgeführt werden sollte.

„Wir müssen einen Kompromiss finden“, sagt Stephan Engelke. Eine einseitige Radführung auf der Laerstraße ortsauswärts könne er sich vorstellen mit gleichzeitiger Radwegeausschilderung über Lindenstraße, Eschenweg und Buchenallee in Richtung Ortsmitte.

Stop-Schild

Zudem regt die BI an, den Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/Laerstraße umzugestalten. Der Vorschlag: An der Theodor-Heuss-Straße ein Stopp-Schild aufstellen. Denn: „Verstärkt mussten wir zusehen, wie Autofahrer die Theodor-Heuss-Strßae herunterrasen, kurz nach links sehen und dann nach rechts in die Laerstraße abbiegen, ohne wirklich angehalten zu haben“, berichten Stephan Engelke und Peter Niehues.

Zudem sprechen sie sich für eine Verlegung des Ze­brastreifens in diesem Bereich aus, der ihrer Ansicht nach „von vielen Autofahrern ignoriert und einfach überfahren wird“. Um die Sicherheit der Fußgänger hier zu erhöhen, schlägt die BI zudem vor, wie an der Lindenstraße eine Querungshilfe zu bauen. „Beide Maßnahmen unterstützen auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit“, so die beiden BI-Mitglieder, die zudem darauf verweisen, künftig bei „Planungsgesprächen beteiligt zu werden.

Mit den Forderungen der BI werden sich nun mehrere Behörden und Kommunalpolitiker beschäftigen: Das Schreiben der BI ging unter anderem an die Gemeindeverwaltung Altenberge, das Landesstraßenbauamt, den Kreis Steinfurt und an die Fraktions-Vorsitzenden von Grünen, CDU, FDP und SPD.