Kriminelle haben in den vergangenen Tagen erneut mehrfach versucht, älteren Menschen durch Telefonbetrug Geld zu entlocken. Die Täter gaben sich als Polizisten oder enge Verwandte aus und forderten die Angerufenen auf, hohe Geldbeträge auszuhändigen. Glücklicherweise blieb es in allen aktuellen Fällen bei Versuchen. In Altenberge reagierte eine ältere Frau genau richtig, als sich ein Mann bei ihr per Telefon mit unterdrückter Rufnummer meldete. Als er vorgab, ein Enkel von ihr sei, ahnte sie sofort, dass es sich um den bekannten „Enkeltrick“ handeln könnte. Denn am Ende der anderen Leitung war nicht ihr Enkel, das merkte die Seniorin sofort. Kurze Augenblicke und einige Wortwechsel später legte die Altenbergerin den Hörer auf.

Geldforderung

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Ruft ein Unbekannter an, der eine unwahrscheinliche Geschichte schildert, die mit einer Geldforderung endet, sollten Betroffene sofort den Hörer auflegen. Immer noch führen die perfiden Betrugsmaschen in Einzelfällen dazu, dass die Geschädigten teils hohe Geldsummen verlieren. Dies kann durch konsequentes Beenden von Gesprächen mit falschen Polizisten und angeblichen Enkeln verhindert werden.

Enkeltrick

Niemals sollte Bargeld an der Haustür oder einem anderen vereinbarten Übergabeort an Unbekannte ausgehändigt werden, heißt es in einer Pressemittelung der Polizei. Wer annimmt, Opfer eines Betrugsversuchs zu werden oder geworden zu sein, sollte sich bei einer Polizeiwache melden. Bei Unsicherheiten ist es sinnvoll, sich Hilfe bei engen Vertrauten zu suchen.

Impfzentrum

Die Kreispolizeibehörde informiert derzeit im Impfzentrum des Kreises Steinfurt im Flughafen Münster-Osnabrück über das Thema Telefonbetrug. Im Ruheraum des Zentrums liegen Infomaterialien aus. Außerdem laufen auf Bildschirmen Präventionsvideos zu den verschiedenen Maschen der Betrüger. Die Polizei bittet auch Bekannte und Verwandte von älteren Menschen um Mithilfe, um es gar nicht erst zum Betrug kommen zu lassen. Wer im nahen Umfeld Seniorinnen oder Senioren kennt, die alleine wohnen, sollte diese über Betrugsmaschen wie den Enkeltrick oder falsche Polizisten aufklären; denn wer die Maschen kennt, ist vorgewarnt und kann entsprechend handeln.