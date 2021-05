Bisher sahen es Dr. Jürgen Ganzer und sein Team von der Steverpraxis sportlich: Sie stellen sich einer Herausforderung, bringen ein Maximum an Kraft und Ausdauer ein, um möglichst vielen Patienten den schützenden Piks setzen zu können. Diese Haltung wird auf eine harte Probe gestellt. Denn die Praxis musste erfahren, „dass unsere Bemühungen seitens der Bundes- und Landespolitik offensichtlich mit Füßen getreten werden“, betont Ganzer auf seiner Homepage. Im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion geht er noch einen Schritt weiter. „Ich bin kurz davor hinzuschmeißen.“

Das sagt ausgerechnet der Mediziner, der als Mitglied des „Qualitätszirkels Sendener Ärzte und Psychotherapeuten“ zusammen mit Dr. Ulrich Schreckenberg als Initiator für das „Hausärztliche Impfzentrum der Gemeinde Senden“ im Foyer der Steverhalle fungierte, das sieben Praxen nutzen. Mit diesem Zentrum sind die Mediziner in Senden räumlich gerüstet, um die zusätzliche Belastung vom Praxisbetrieb zu trennen und zu entzerren.

Allein: Was fehlt, sind ausreichend Impfdosen. Für die Steverpraxis wurde die Lieferung für die laufende Woche „drastisch gekürzt“, kritisiert Ganzer. Der 57-Jährige erklärt, was das bedeutet: Die schon hohen Schutz bringende Erstimpfung mit Biontech erhalten nur sechs Patienten, für weitere 60 wird die fest eingeplante Zweitimpfung verabreicht. In den beiden Wochen zuvor seien hingegen Impfrekorde aufgestellt, allein am vorigen Freitag 180 Vakzindosen verabreicht worden. Der Hausarzt fürchtet, dass der Mangel in der kommenden Woche anhält und auch Astrazeneca gar nicht geliefert wird.

Kaum Impfungen, aber viel Arbeit in den Praxen

Keine Impfungen, aber Arbeit in den Praxen: Rund 70 Patienten, die sich über den ersehnten Impftermin gefreut hatten, muss das Team der Steverpraxis wieder absagen. Für Ganzer sind das unzählige (von ihm zu zahlende) Überstunden der medizinischen Fachangestellten, „nur damit sich unsere Politiker vor leeren und überteuerten Impfzen­tren profilieren können“. Hinzu komme die Belastung für Patienten, die sich schon auf der sicheren Seite wähnten, jetzt aber bangen müssen. Ohne zeitliche Perspektive, wann sie an die Reihe kommen. Dabei seien es die Hausärzte, die die Reihenfolge der Patienten, die sie seit Jahren mit ihrer Krankengeschichte begleiten, am besten festlegen könnten. „Keiner kann besser priorisieren als wir“, betont Ganzer, der von einem „Skandal“ spricht.

Dem pflichtet Dr. Ewald Hibbe bei. Auch er verfügt für seine große Praxis in Ottmarsbocholt in dieser Woche nur über sechs Dosen Biontech für die Erstimpfung: „Das ist eine Katastrophe.“ Denn die Wartelisten seien „ellenlang“. Und auf ihnen stünden Patienten mit schweren Vorerkrankungen, die die Impfung dringend brauchen: „Wenn die sich infizieren, sterben sie.“ Dass gleichzeitig in Dülmen gerade – wie berichtet – 1000 Dosen Biontech quasi beliebig verimpft wurden, lässt den Mediziner „ratlos, traurig und stinksauer“ zurück. Denn: Bei der Verteilung von Impfdosen, stellt Hibbe klar, „reden wir über eine Frage von Leben und Tod“.