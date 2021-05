Hausärzte in nächster „Lawine“

Vierfache Herausforderung für die Hausärzte: Sie haben einen Massenansturm zu bewältigen, sie müssen auf plötzlich ändernde politische Rahmenbedingungen reagieren, sie übernehmen im steigenden Ausmaß Impfungen und sie versorgen weiterhin „normale“ Patienten. Kapazitäten und Limits beim Arbeitspensum, die schon verschoben worden sind, werden offenbar noch weiter strapaziert, ergab die stichprobenartige WN-Nachfrage in Praxen.

Druck auf Praxen schwillt noch an

Denn mit der Freigabe von Astrazeneca am Donnerstagabend erhöhte sich der Druck. Lautete bis Donnerstagabend noch die Devise, die über 60-Jährigen (die Astrazeneca bekommen möchten) und die Betroffenen der Prioritätsgruppe III, also mit bestimmten Vorerkrankungen oder sensiblen beruflichen Tätigkeiten, sollten sich in den Praxen melden, erweiterte sich der Kreis am Freitag aufgrund der neuen Marschrichtung aus Berlin deutlich. Dass der Wegfall der Priorisierung für Astrazeneca auch in NRW kommt, hatten Dr. Ganzer und seine Kolleginnen und Kollegen erwartet. Wurden aber wohl von Spahns Timing überrascht. „Wir haben genug zu tun, mit den Priorisierungsgruppen durchzukommen“, sieht Ganzer nicht viel Luft für zusätzlichen Ansturm.

Eine Lawine an Arbeit folge somit der nächsten. „Wir wissen schon gar nicht mehr, in welcher Lawine wir stecken“, umschreibt Dr. Jürgen Ganzer die Situation.

Schon bisher musste beispielsweise die Praxis Dr. Hibbe in Ottmarsbocholt 150 bis 160 Termine am Tag organisieren. Da immer erst am Donnerstagabend klar sei, wie viele Dosen welchen Präparats geliefert werden, sei ein längerer Vorlauf nicht möglich, schildert Hendrik Hibbe. Er bricht eine Lanze für Astrazeneca, dessen Akzeptanz in Ottmarsbocholt hoch sei. „Das ist kein Impfstoff zweiter Wahl“, betont der Mediziner. Diese Einschätzung teilt Dr. Ganzer, für den der Nutzen das Risiko um ein Vielfaches übersteige. Medienberichte und Politik hätten aber für Skepsis gesorgt – mit der Folge, „dass wir in einem See von Astrazeneca schwimmen, den wir Hausärzte an den Mann bringen sollen“. Ganzer sieht in Senden durchaus Akzeptanzprobleme: „Alle wollen den Ferrari, Biontech.“

„ Das ist kein Impfstoff zweiter Wahl. Das ist kein Impfstoff zweiter Wahl. “ Hendrik Hibbe

Für die Praxen entstehe deshalb verstärkt teils Überzeugungs-, jedenfalls aber Aufklärungsarbeit, bestätigen Ganzer und Hibbe. Sie pochen darauf, dass für jüngere Jahrgänge, insbesondere Frauen, die mRNA-Impfstoffe notwendig seien. Dass in den Impfzentren die Vakzine von Biontech und Moderna für Zweitimpfungen gehortet werden, kann Ganzer überhaupt nicht nachvollziehen: Es komme jetzt auf eine möglichst hohe Anzahl von Erstimpfungen an.

Impfzentrum in Steverhalle „läuft gut“

Deren Abwicklung die Hausärzte, auch wenn der Nachschub zumindest von Astranzeneca nicht knapp ist, herausfordert. Für die praktische Umsetzung nutzen sieben Hausarzt Praxen Sendens das Foyer der Steverhalle. „Das läuft gut“, resümiert Ganzer als Mitglied des Qualitätszirkels der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Senden.

Für die Patienten, die sich jetzt auf die Impfwartelisten setzen lassen wollen, geht kein Weg an einem Anruf bei ihren jeweiligen Hausärzten vorbei. Sie bewältigen zugleich den Ansturm und richten das Augenmerk auf diejenigen unter ihren Patienten, für die aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte eine Impfung besonders notwendig ist.