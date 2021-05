Mit der Hygiene nimmt es Markus Lütke Aldenhövel sehr genau. Bevor der Besucher den Stall betreten darf, werden die Schuhe in einem Desinfektionsbad sterilisiert. Danach gibt es noch kniehohe Plastiküberzieher für Schuhe und Hose. Und erst dann geht es aus dem Vorraum weiter zum eigentlichen Stallraum. Dieser ist im Augenblick noch leer. „Würden hier schon Tiere sein, hätte ich Sie gar nicht reingelassen“, verrät der Nottulner Landwirt. Er selbst hätte sich ein neues Paar Stiefel und einen neuen Einwegoverall angezogen, bevor er zu den Tieren gegangen wäre.

„Hygiene ist das A und O“, betont der Landwirt. Gerade jetzt in diesen Zeiten. Denn Markus Lütke Aldenhövel betreibt Geflügelmast und beobachtet daher mit großer Sorge die Entwicklung der Geflügelpest. Im Kreis Warendorf sind schon Fälle aufgetreten, hauptsächlich bei Hobbygeflügelhaltern, hat er erfahren. Ein Ausbruch der Geflügelpest in der Nähe seiner Ställe wäre fatal, würde den Verkauf der Tiere und den Ertrag stark behindern. Ein Pestausbruch im eigenen Stall gar könnte an die wirtschaftliche Existenz gehen. Die behördlich angeordnete Stallpflicht für Geflügel, die wohl noch bis mindestens Mitte Mai bestehen bleiben werde, begrüßt er als Präventionsmaßnahme sehr.

Seit rund 25 Jahren betreibt der Nottulner Geflügelmast, genauer gesagt reine Hähnchenmast. „Geflügelmast ist interessant für Landwirte, die wenig Fläche haben“, erzählt er. Auf seinem Bauernhof betreibt er noch ein wenig Ackerbau und Schweinehaltung, doch die Geflügelmast in mehreren Ställen hat sich zu einer starken Betriebssäule entwickelt. „Immerhin muss der Lebensunterhalt für acht Personen erwirtschaftet werden.“

Ein-Tages-Küken

Alle 45 Tage werden in seinen Ställen neue Küken, sogenannte Ein-Tages-Küken beiderlei Geschlechts, eingestallt. 42 Tage lang wachsen sie unter kon­trollierten Bedingungen auf, und werden dann mit durchschnittlich 2,7 bis 2,9 Kilogramm Lebendgewicht an die Schlachtbetriebe verkauft. Die drei Tage zwischen zwei Durchgängen werden für eine intensive Reinigung und Desinfektion des Stalles genutzt.

42 Tage seien sicherlich ein kurzes Tierleben, sagt der Nottulner, aber deshalb sei es umso wichtiger, alles Erforderliche für die Gesundheit der Tiere zu tun. Dafür gebe es zahlreiche gesetzliche Vorschriften, die der Landwirt einzuhalten hat.

Hoher Dokumentationsaufwand

Platzbedarf, Futter und Wasser, Heizung und Lüftung unterliegen Normen. Deren Einhaltung muss sorgfältig dokumentiert werden. Im Stall von Markus Lütke Aldenhövel helfen Computer und Sensoren dabei. Automatische Waagen beispielsweise protokollieren das Wachstum der Tiere, Sensoren überwachen Temperatur, Lüftung und weiteres mehr. Alle diese Werte kann Markus Lütke Aldenhövel auch über sein Smartphone abrufen und so kontrollieren, ob die Stalltechnik funktioniert. Dennoch: Zweimal am Tag wenigstens fährt er die Ställe ab und nimmt die Tiere persönlich in Augenschein.

297 Seiten Formulare

Gegenüber dem Veterinäramt, das ja Kontrollen durchführt, muss der Landwirt alles nachweisen können. „Für einen Tierdurchgang fallen 297 Seiten Formulare und zahlreiche Computerdateien an“, erzählt Lütke Aldenhövel. „Rund 30 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich nur mit Büroarbeit.“

Kein geringer Aufwand für „konventionelle Bodenhaltung“, der Verbraucher oftmals mit Skepsis begegnen, wie der Nottulner natürlich aus eigenen Gesprächen mit Bürgern weiß. Dann entgegnet er, dass in der Freilandhaltung durchschnittlich mit 20 bis 25 Prozent Tierverlust zu rechnen sei, bei der konventionellen Bodenhaltung seien es um die 1,5 Prozent. Und auch der Antibiotika-Einsatz sei in der Freilandhaltung deutlich höher.

Tiergesundheit

„Ich selbst bin ein großer Freund des Impfens“, erzählt er im WN-Gespräch. Seine Tiere erhalten zwei Impfungen gegen Geflügelkrankheiten, zudem lässt er in der Regel zwei- bis dreimal pro Durchgang den Tierarzt zur Kontrolle kommen. Diese vorbeugenden Gesundheitsmaßnahmen, die Einhaltung der Hygiene gepaart mit hochwertigem Futter und hygienischer Einstreu tragen dazu bei, den Antibiotika-Einsatz so niedrig wie möglich zu halten. Zumal jede Arzneimittelverwendung auch streng dokumentiert werden muss. „Wir sind da wirklich gläsern“, betont Markus Lütke Aldenhövel.

Letztlich wirkt sich die Tiergesundheit auf den betriebswirtschaftlichen Ertrag aus. Der Nottulner Landwirt verkauft seine Tiere an ein niederländisches Unternehmen. „Ich habe mich dafür entschieden, weil die Transportwege kurz sind und die Niederländer im Durchschnitt bessere Preise zahlen.“ Aktuell gebe es für ein Kilogramm Lebendgewicht 92 Cent. Doch die Preise schwanken stark. Beim nächsten Mal könne das schon ganz anders aussehen.

Hygiene drinnen und draußen

Mittlerweile ist sein Stall vorbereitet für die nächste Generation von Küken. Jetzt hat Markus Lütke Aldenhövel draußen noch einiges zu tun. Auf dem vorgeschriebenen Betonboden vor dem Stall liegen noch Reste des Einstreumaterials. „Das muss alles säuberlich zusammengefegt und die Fläche gereinigt werden“, erzählt Lütke Aldenhövel. Wildvögel könnten denken, es handelt sich um Futter, landen auf der Fläche und bringen dann über ihren Kot möglicherweise den Geflügelpesterreger zum Stall. „Ich kann mich nur wiederholen: Hygiene ist das A und O!“