Hat die Gemeinde Nottuln kein Interesse an Verbesserungen für den Fahrradverkehr? Nachdem in vergangenen Ausschusssitzungen gleich mehrere Anträge von Parteien, durch verschiedene Maßnahmen den Fahrrad- und auch Fußgängerverkehr zu fördern, abgelehnt worden waren, hatte eine öffentliche Diskussion über die Fahrradverkehrspolitik in der Gemeinde eingesetzt. Gemeindeverwaltung und Politik nutzten am Dienstagabend den Haupt- und Finanzausschuss, um noch einmal deutlich zu machen, dass Verbesserungen im Fahrradverkehr auch von Politik und Verwaltung gewollt seien.

„Wir wollen, aber wir scheitern an der Straßenverkehrsbehörde“, sagte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Mit dieser Aussage bezog er sich konkret auf den Antrag der Grünen, die Burgstraße als Fahrradstraße auszuweisen. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Grünen-Antrag lautet: „Fahrradstraßen werden an Straßen eingeplant, wo ein überwiegender Fahrradverkehr vorliegt.“ „Das gibt genau die verkehrsrechtliche Anordnung des Kreises wieder“, erläuterte der Bürgermeister. Er erinnerte daran, dass nicht die Gemeinde die verkehrsrechtliche Erlaubnis gebe, sondern dies nur die Straßenverkehrsbehörde beim Kreis Coesfeld machen könne.

Kreis ist Genehmigungsbehörde

Grundsätzliche Befürwortung und Zustimmung zu Verbesserungen im Fahrradverkehr signalisierte Dirk Mannwald (CDU). Man müsse Maßnahmen planen, die man auch umsetzen könne. Wenn man nun den Antrag der Grünen ablehne, sei dies dennoch keine Entscheidung gegen den Radverkehr.

„Die Intention ist verstanden“, zeigte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann einsichtig. Aus Sicht der Grünen sei die Burgstraße geradezu prädestiniert, um als Fahrradstraße ausgewiesen zu werden. „Ich sehe jetzt aber: Uns sind die Hände gebunden“, sagte Dammann, um dann doch verärgert zu ergänzen: „Bei mir kommt das so an: Das Auto hat mehr Rechte als das Fahrrad.“

Bürgermeister Thönnes, der sich unter anderem von dem neuen Mobilitätsmanager bei der Gemeinde einiges verspricht, regte eine Mobilitätskonferenz mit dem Kreis an. „Das werden wir jetzt prüfen.“ UBG-Fraktionsvorsitzender Jan Van de Vyle sprach sich für einen Fortbildungsworkshop zum Thema aus. Das hielt auch Arnd Rutenbeck (CDU) für sinnvoll. Und CDU-Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle plädierte für einen Blick über die Gemeindegrenzen: In Münster tracken Radfahrer ihre Routen, wodurch die Stadt eine gute Datenbasis über den Fahrradverkehr erhalte. Das könnte auch für Nottuln ein Weg sein.

Letztlich folgte der Ausschuss ohne Gegenstimme dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Das Thema Fahrradstraße steht aber weiter auf der Agenda.