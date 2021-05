Wer kennt es nicht? Nach dem Abi steht für viele zunächst etwas Leerlauf an, den junge Menschen gerne zur beruflichen Orientierung oder zum Reisen nutzen. Da reisen im Corona-Jahr schwierig ist, haben Sophia Najjar und Birte Barendregt die Zeit genutzt, um Neues auszuprobieren und sich im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes und Freiwilligen Sozialen Jahres für das Allgemeinwohl zu engagieren.

„Ich wollte meine Komfortzone verlassen“, sagt Najjar, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst in der Verwaltung im Antoniushaus absolviert. „Ich war mit meiner Bewerbung total spät dran und konnte diese Stelle dann ganz spontan über einen Freund bekommen, der hier ebenfalls Bufdi ist“, erklärt sie. Für sie sei das dann wie ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, weil sie sich mit mehr Auswahl vielleicht für etwas Leichteres entschieden hätte. Bereut habe ich diese Entscheidung aber nie. „Ganz im Gegenteil, mir gefällt es hier so gut, dass ich meine Zeit im Antoniushaus noch um einige Monate bis Juli verlängert habe“, sagt sie.

Gerade im Kontakt mit den Bewohnern habe sie viele emotionale Momente erlebt, sagt Najjar und fügt hinzu: „Diese haben mich sehr erfüllt, denn gerade im Lockdown war ich für viele eine Art Fenster zur Außenwelt. Zudem haben die Sozialkontakte im Antoniushaus die fehlenden Treffen mit meinen Freunden sehr gut ausgeglichen.“

Emotionale Erfahrung im FSJ

Birte Barendregt hat mit ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr im St.-Ludgerus-Haus sogar einen Einstig in ihren zukünftigen Beruf gefunden. Die 19-jährige Lüdinghauserin hatte „nach der Schule das Gesundheitswesen gar nicht so sehr in Betracht gezogen“. Doch dann habe ihr die Hausleiterin Anja Tembaak diese Möglichkeit nahegelegt – genau die richtige Entscheidung, denn im Sommer beginnt Barendregt ihre Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen.

Für Schulabgänger, die sich gerade in einer ähnlichen Phase der persönlichen und beruflichen Orientierung befinden, hat die FSJlerin folgenden Tipp: „Nach der Schule kann man nicht nur durch Reisen neue Erfahrungen machen, sondern auch im Beruflichen seinen Horizont erweitern. In beiden Bereichen lernt man etwas durch das Tun. Gerade im sozialen Bereich bekommt man dabei aber auch eine ganze Menge zurück.“

Besonders die persönliche Entwicklung der jungen Leute im FSJ beeindruckt Tembaak sehr. „Die blühen förmlich auf“, beschreibt sie ihre Beobachtungen. Vor allem aber im Bereich der Sozialkompetenz würden viele in diesem Jahr ganz viel fürs Leben lernen, hat die Hausleiterin festgestellt.

Berufliche Orientierung

Die Stationen in der Verwaltung, Pflege und im Sozialen Dienst können im Zuge des Jahres durchlaufen werden. Angefangen hat Barendregt im Sozialen Dienst. Dort habe sie zunächst die Bewohner und Angehörigen persönlich kennenlernen können, was ihr später in der Verwaltung zugute gekommen sei, wenn sie die Angehörigen dann manchmal am Telefon hatte. Ihr Resümee nach fast zehn Monaten: „Man baut sich in der Zeit hier vor Ort ein richtiges Netzwerk auf.“