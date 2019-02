„Es fehlen Flächen für Wohnraum“

Ein weiteres Thema der Bürgermeisterkonferenz war der Eichenprozessionsspinner. Auch hier hoffen die Kommunen auf eine stärkere Beteiligung des Landes NRW. „Wir spielen immer nur Feuerwehr“, sagte Dirks. In der Nähre von öffentlichen Plätzen, Kitas oder Schulen entfernen die Kommunen die Nester der nicht ungefährlichen Raupe. Auf privaten Grundstücken sind in der Regel die Eigentümer selber gefragt. „Es ist trotzdem davon auszugehen, dass sich der Eichenprozessionsspinner weiter ausbreitet“, so Borgmann. Das Problem betreffe schon länger nicht nur ein paar Kommunen, sondern einen großen Teil des Landes. „Es wäre besser, wenn sich eine Fachstelle zentral kümmern würde“, schlug Borgmann vor. Nicht zuletzt wegen der Kosten. Und: Es sei nicht immer klar, wie die Nester bekämpft werden können, weil die Natur und andere Lebewesen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen, erklärte Dirks.

Klar gestellt wurde in der Bürgermeisterrunde, dass die Touristik-Arbeitsgemeinschaften nicht im Zuge der Entwicklung der „Marke Münsterland“ aufgelöst werden sollen. „Die Touristik-Gemeinschaften existieren weiterhin“, betonte Borgmann. So sollen die AGs Baumberge, Stever-Lippe und Hohe Mark zwar künftig unter der Marke Münsterland subsummiert, aber nicht durch diese ersetzt werden.

Wahlhelfer, Digitalisierung und die Einführung der elektronischen Akte in den Sozialleistungsempfänger-Bereichen waren weitere Themen der Bürgermeisterrunde.