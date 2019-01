Förderschule: Neue Heimat in Nottuln

Kreis Coesfeld. Die Schule ist eingerüstet, die Fenster sind verbrettert und drinnen wird gewerkelt. Die Bauarbeiten in der entkernten Geschwister-Scholl-Schule in Nottuln laufen auf Hochtouren. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr geht davon aus, dass der Umzug zum nächsten Schuljahr im August klappt. „Unser Ziel ist, dass wir dann fertig sind“, sagt er gestern bei einem Pressetermin mit Baustellenbesichtigung in Nottuln. Das bereits länger nicht mehr genutzte Nottulner Schulgebäude wird damit das neue Domizil der Astrid-Lindgren-Förderschule in Lüdinghausen.

Von Viola ter Horst