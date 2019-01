Das Unsichtbare sichtbar machen

Und zwar so, dass der Vorsitzende Valentin Merschhemke allen dreien die ersten Förderpreise „Seelische Gesundheit“ auf der Burg Vischering in Lüdinghausen am Sonntag überreichte. Aber noch etwas eint die Preisträger: Den Inklusionsgedanken in der Gesellschaft fördern und gegen Ausgrenzung und Isolation wirken.

Auf der Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehens des Vereins seeGe erinnert Prof. Dr. Heiner Keupp an die Zeiten vor 1970. Die erste Psychiatriereform war der Anstoß, das Bild zu ändern. In vielen Teilen war es eine Wunschliste. Die Realität raubte die Illusionen. Viele Reformansätze scheiterten an finanziellen Grenzen oder an Kompromisslösungen, die vor Ort getroffen werden mussten, konstatiert

der Sozialpsychologe in seinem Vortrag „Lesart der Psychiatriereform in Deutschland: Vom utopischen Überschuss zum desillusionierten Realismus.“ Aus dem Reformprozess heraus bildeten sich Strukturen, wie seeGe. Dieser Verein setzt sich bis heute für dezentrale Angebote psychisch Erkrankte und Angehörige ein (wir berichteten).

Allein im Kreis Coesfeld stieg die Anzahl von Betreuungsfällen von 670 (1997) auf 2500 Fälle (2018) - eine gut 3,5-fache Zunahme.

Keupp plädiert für eine Psychiatriereform 2.0. Eine, die unter anderem eine soziale Gerechtigkeit schafft. Eine, die Ursachen mit den potenziellen Risiken psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft verändern und nicht die Symptome behandelt.

Auf der Festveranstaltung der seeGe markiert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den „Stauanfang der Gratulanten“ aus Politik und Verwaltung. Er hebt besonders die etablierten Tage der seelischen Gesundheit heraus. 20 Mal hat der Verein damit gegen die Stigmatisierung von psychisch Erkrankten in der Gesellschaft gearbeitet und das Thema präsent gemacht. Moderatorin der Feier, Silke Florijn, holt einen der Gründungsväter auf die Bühne: Richard Borgmann, Bürgermeister von Lüdinghausen. Trotz bestehender Versorgungsmöglichkeiten sah er vor 25 Jahren deutlich die Notwendigkeit zur Schaffung eines Netzwerkes. In seinen Augen ist der Verein zum unverzichtbaren Bestandteil für die Kommunen geworden. FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schneider lobt das ehrenamtliche Engagement im Gesundheitswesen, „ohne dem es düster aussehe“.

Das „Stauende der Gratulanten“ ist Marc Henrichmann, wie er sich selbst vor den 70 Festgästen bezeichnet. Ein ethischer Wandel in der Gesellschaft ist für ihn deutlich sichtbar. Aber es muss eine flächendeckende Versorgung für die Betroffenen und Angehörigen auf den Weg gebracht werden.