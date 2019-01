Für Zusammenhalt und Zuversicht

Kreis COESFELD. Stehende Ovationen dürfte der Gertrud-Teigelkemper-Saal des Stiftes Tilbeck in Havixbeck in seinem langjährigen Dasein schon häufig gesehen haben. „Bei einem Neujahrsempfang habe ich das so noch nicht erlebt. Hut ab“, zeigte sich Marc Henrichmann, CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter, hoch erfreut. Die Lorbeeren gebührten vor allem Festredner Ralph Brinkhaus, Fraktionschef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der mit einem spannenden Vortrag die Aufmerksamkeit der Gäste für eine halbe Stunde bündelte. Brinkhaus stellte sich nicht ans Rednerpult. Er griff sich vielmehr schwungvoll das Mikrofon und begab sich damit zwischen die Reihen. Sein Vortrag orientierte sich an den drei Koordinaten: Zusammenhalt, Zukunft und Zuversicht. Ersterer drohe verloren zu gehen in unserer Gesellschaft durch die Tonalität, die unter anderem in den sozialen Medien und mittlerweile auch im Bundestag herrsche. „Man spricht nicht mehr miteinander, sondern übereinander. Vergleicht nicht mehr Argumente, sondern moralische Positionen.“ Seine Empfehlung: „Wir müssen die Gesellschaft wieder mehr von der Mitte aus denken, selbstverständlich ohne dabei die Randgruppen zu vergessen. Der Charakter einer Gesellschaft ist daran zu erkennen, wie sie mit ihren Randgruppen umgeht.“

Von Ulla Wolanewitz