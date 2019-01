Großer Preis zum Festakt

Kreis Coesfed. Vor 25 Jahren wurde der Verein zur Förderung der psychosozialen Dienste im Kreis Coesfeld gegründet – damals in Lüdinghausen. Dort will der Verein am Sonntag (27. Januar) auch sein Jubiläum feiern. Zum ersten Mal verleiht der Verein einen Förderpreis, der beim Festakt in der Burg Vischering überreicht werden soll. Gesucht waren gute Ideen und Projekte, um die psychische Gesundheit zu verbessern. Bis zu 10 000 Euro gibt es dafür.

Von Viola ter Horst