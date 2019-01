Dr. Tobias Kemper von der Energieagentur.NRW bricht die Ergebnisse des Klimawandels runter bis ins Regionale. Im Naturraum „Westfälische Bucht“, zu der auch der Kreis Coesfeld gehört, ist die durchschnittliche Temperatur im Zeitraum 1981 bis 2010 um fast ein Grad Celsius angestiegen, bezogen auf den Vergleichszeitraum 1951 bis 1980. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme verringert sich stetig. Dafür kommt es zu lokalen heftigen Regenereignissen mit großem Überschwemmungspotenzial.

Diesen Lagebericht und die Notwendigkeit, sich den Folgen anzupassen, erläutert der Raumplaner in der Mitgliederversammlung des KlimaPakts Kreis Coesfeld in Coesfeld. Denn für den Berater und Wissenschaftler geht es beim Klimaschutz nicht mehr allein um die Senkung des Kohlendioxidausstosses (CO2-Emission). „Fahren die Tanker nicht mehr, geht der Spritpreis hoch“, führt er die Auswirkungen des Klimawandels vor Augen. Hitzeperioden, Stürme und Starkregenfälle sind keine einzelnen Vorkommnisse mehr.

Es bedarf gezielter Maßnahmen, um sich vor möglichen Schäden zu schützen. Diese müssen vor allem durch Kooperationen und gemeinsames Handeln auf den Weg gebracht werden. So die Forderung von Dr. Kemper in die Richtung der rund 40 Mitglieder, die im Mehrzweckraum der Stadtwerke zuhören.

Das sind Aufgaben, die der Verein in seiner Agenda stehen hat. Seit 2016 baut der KlimaPakt mit der Klimaschutzmangerin Sarah Rensner kontinuierlich ein Netzwerk zwischen Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Bürgern auf. Viele Projekte zum Klimaschutz haben die 63 Mitgliedern auf die Beine gestellt. Einige im Hintergrund laufende, wie zum Beispiel der Umbau der Heizanlage des Richard-von-Weizäcker-Berufskollegs in Lüdinghausen, die damit im Vergleich zur alten Anlage die CO2-Emission um 90 Prozent reduziert. Andere, die öffentlichkeitswirksam sind, wie die Klimaschutzwoche oder das Stadtradeln. Beides Aktionen, die in diesem Jahr wiederholt werden.