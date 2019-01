24-mal kommt der Name Hanna oder Hannah bei den Mädchen und 22-mal der Name Ben bei den Jungs in den elf Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld bei den Neugeborenen vor. Das ergab ein Abgleich aller Vornamen in 2018, den unsere Zeitung vornahm.

Auf Platz zwei der beliebtesten Vornamen landen Mia mit 22 und bei den Jungs Theo und Leo mit jeweils 19 Nennungen. Es folgen Ida und Sofia (oder Sophia) bei den Mädchen (je 17) und Finn, Jonas und Noah bei den Jungs (je 18). Ebenfalls sehr beliebt sind Emma und Leni (je 16) sowie Henri und Anton (je 15). Ungewöhnliche Namen sind Dua, Peculiar, Success und Tuula. Auch Bram, Lionel und Kjell heißen Kinder. Ältere Vornamen werden 2018 allgemein weniger vergeben als im Jahr davor.

Ben liegt auch bundesweit und landesweit ganz vorne und ist jeweils der am häufigsten vergebene Name. Bei den Mädchen sieht es allerdings anders aus, bundesweit ist Emma Spitzenreiter und Mia in NRW.

Die Christophorus-Kliniken mit ihrer Frauenklinik in Coesfeld verzeichnet einen Baby-Boom in der Region. Erstmalig wurde die 2000er-Marke geknackt: 2238 Kinder erblickten im vergangenen Jahr dort das Licht der Welt, 271 mehr als im Jahr 2017. 94-mal gab esZwillinge, in fünf Fällen sogar Drillinge.