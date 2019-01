Rubens – nicht nur üppige Akte

Das grafische Werk des begnadeten Barockmeisters zeigt der Kreis Coesfeld jetzt in einem Überblick in der neuen Ausstellung in der Burg Vischering in Lüdinghausen. „Wir möchten mit der Ausstellung auch zeigen, warum diese Kupferstiche entstanden und was für eine Bedeutung sie damals hatten“, sagt Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld, gestern im Pressegespräch.

Die Ausstellung ist ein echter Glücksfall. Denn die grafischen Werke stellt ein Sammler aus dem Kreis Coesfeld, der nicht genannt werden will, für die Präsentation zur Verfügung. „Es handelt sich um Arbeiten, die in dieser Form noch nicht museal gezeigt wurden“, so Janning. Schon mit 17 Jahren war der Kunstliebhaber aus dem nördlichen Kreisgebiet von Rubens so angetan, dass er begann, Grafiken von ihm zu sammeln. Etwa 45 Bilder sind ab dem 3. Februar in der Burg Vischering zu sehen, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr freut sich, dass der Kreis Coesfeld diese außergewöhnlichen Sammler-Werke präsentieren kann.

Darunter die bekannte „Amazonenschlacht“ – mit 86 mal 120 cm ein riesiger, aus mehreren Platten zusammen gesetzter Kupferstich – der größte bis dahin angefertigte überhaupt. Und ein schönes Beispiel für die detailreiche Formensprache Rubens. In seinen Bildern passieren Geschichten, die immer umfangreicher werden, umso länger man schaut. Das ist das Faszinierende an Rubens. In den dramatischen Kriegs- und Schlachtenbildern sind nicht nur überschäumende Figuren voller Muskeln und Fleisch, die wuchtig mit verzerrten Gesichtern aufeinander losgehen und sich förmlich auseinanderreißen. Plötzlich entdeckt man Nebenschauplätze. Auf einem Bild ein Krokodil. Hinten ganz klein Palmen. In einem anderen ein Pfau, als habe sich das exotische Prachttier dort verirrt.

Es gibt eine Kreuzigungsszene, das Bild heißt „Der „Lanzenstoß“. Sie taucht genauso in der St.-Felizitas-Kirche in Lüdinghausen auf. Nicht von Rubens, sondern nachgemalt von einem anderen Künstler. „Daran sieht man, wie beliebt die Bilder von Rubens schon immer waren“, sagt Janning.

Denn auch das ist das Besondere an Rubens. Anders als andere Künstler war er bereits zu Lebzeiten bekannt. Ein Star seiner Zeit. Einflussreich.

Und seine Kunst war nicht immer nur ein Bild. Er fertigte in seiner Werkstatt mit seinen Schülern die Grafiken oft nach dem Vorbild seiner Gemälde an. Dadurch kamen die Bilder des Genies verfielfältigt herum und wurden immer bekannter. „Rubens war ein Marketinggenie“, sagt Schulze Pellengahr. Nein, Rubens war kein Armer. Der Maler hatte einflussreiche Freunde und Gönner, er konnte sich gut ausdrücken. Seine Auftraggeber waren Mächtige und Adelige – darunter Maria de’ Medici, die 1610 zur Königin von Frankreich gekrönt wurde. Trotz ihres konfliktreichen Lebens ließ sie von Rubens eine Reihe an Bildern anfertigen, die sie prächtig in Szene setzten. Auch diese gebundene Bildersammlung zeigt die interessante Ausstellung.

0 Eröffnung am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr. Begrüßung Anneliese Haselkamp (stellvertretende Landrätin), Einführung Kunsthistoriker Ralf Hartweg. Bis 16. Juni.