Kreis Coesfeld (pd/vth). Das ökologische Jahr des St.-Pius-Gymnasiums in Coesfeld war eine tolle Idee, insbesondere der Pius-Wald, den die Schüler am Fuß der Baumberge zwischen Nottuln, Coesfeld und Billerbeck gepflanzt haben. Doch die Dürre in den Sommermonaten machte einen Strich durch die Rechnung. Die Bäume sind vertrocknet.

Von Allgemeine Zeitung