Sogar ein Pfau schlug sein Rad

Das kleinste Tier, das im vergangenen Jahr im Tierheim in Lette aufgenommen wurde, war eine Wüstenrennmaus. Das größte war ein Riesenschnauzer als Pensionsgast und das kurioseste Aufnahmetier war ein Pfau, der sein Rad schlug.

328 Hunde waren es, die 2018 in Lette Zwingerluft schnupperten. 89 Tiere waren ihrem Besitzer ausgebüchst. Bis auf drei, deren Herrchen oder Frauchen der Verein nicht ermitteln konnte, sind alle wieder bei ihren Besitzern.

111 Hunde kamen als Abgabetiere aus Privathaushalten oder befreundeten Tierschutzorganisationen ins Tierheim in Lette und konnten in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden. 123 bellende Pensionsgäste beherbergte das Tierheim.

Dazu fünf Hunde, die nach einer Beschlagnahmung vorübergehend Obhut im Tierheim in Lette fanden.

Bei den Katzen sieht es naturgemäß anderes aus. Von den 192 in 2018 aufgenommenen handzahmen Fundkatzen wurden nur die wenigsten von ihren Besitzern abgeholt. Weitere 105 verwilderte Hauskatzen wurden wegen Kastrationen kurzweilig im Tierheim beherbergt. Für die Kurzzeit-Beherbergung dieser Wildfänge hat der Verein im letzten Jahr extra einen funktionell ausgestatteten Container angeschafft. Ihre Zahl wäre weitaus höher, wäre der Tierschutzverein hier nicht finanziell an seine Grenzen gestoßen. Doch diese Situation wird sich mit Einführung der Katzenschutzverordnung am 1. Februar deutlich ändern, davon ist der Tierschutzverein überzeugt, der die kreisweite Verordnung begrüßt, mit der alle Besitzer ihre Katzen kastrieren lassen müssen. Dazu kamen 27 Katzen, die aus verschiedenen Gründen von Privatpersonen zur Weitervermittlung im Tierheim abgegeben wurden.

Die Zahl der Kleintiere – Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel, Reptilien – belief sich auf 237.

Die Situation im Südkreis: Neues Domizil in Ottmarsbocholt

Kreis Coesfeld (vth). Während sich im Nordkreis der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung um Fundtiere kümmert, ist es im Südkreis maßgeblich der Verein Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung, der im Jahr 2001 gegründet wurde, um Fundtiere aus Lüdinghausen, Senden, Olfen, Ascheberg und Nordkirchen unterzubringen. 2016 wurde das Tierheim aber wegen Eigenbedarfs geschlossen. Ein neues Zuhause hat der Verein inzwischen in Ottmarsbocholt gefunden, wo mit dem Bau eines Hunde- und Katzenhauses begonnen wurde. „Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr fertig sind und wir wieder planmäßig Tiere aufnehmen können“, sagt Vorsitzende Maria Eichel. Es wäre dann Platz für rund 25 Katzen und 20 Hunde gleichzeitig. „Trotzdem gab es auch 2018 etliche Fundtiere, die an uns herangetragen wurden“, berichtet Eichel. Zum Teil habe sie die Tiere an andere Tierheime vermittelt, einige Finder und Tierfreunde hätten die Tiere zumindest zunächst auch bei sich aufgenommen. „Wir sind froh, dass sich die Situation nun bald ändert und wir wieder Tiere unterbringen können“, so Eichel. Im September 2018 feierten die Tierfreunde Richtfest; das neue Tierheim in Ottmarsbocholt entsteht mit der Unterstützung von zahlreichen Spendern.