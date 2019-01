Nicht nur die hohe Zahl an Besuchern sorgt bei den Verantwortlichen des Kreises für Zufriedenheit, auch die vielen positiven Resonanzen auf das neue Museumskonzept zeigen, dass der Umbau der historischen Wasserburg gut angekommen ist. Sowohl im handgeschriebenen Gästebuch in der Burg als auch im Internet finden sich zahlreiche positive Bewertungen von Besuchern aus aller Welt.

Dabei hat nicht nur das neue Museum in der Hauptburg das Publikum begeistert. Die Kunstausstellungen mit Werken von Leon Löwentraut und Markus Lüpertz sowie die vielen Kulturveranstaltungen unterschiedlichster Couleur zogen ebenfalls viele Gäste an. Und auch das schon traditionelle Ritterfest sowie das neue Fantasy-Festival sorgten auf dem Burggelände für regen Betrieb. Erheblich ausgebaut wird auf Burg Vischering auch in 2019 das Bildungsprogramm für Schulklassen, Kinder, Erwachsene und Familien.

Außerdem steht wieder viel Kultur an, darunter:

0 Ab dem 3. Februar die Ausstellung „Rubens: Meisterhafte Formen. Grafische Werke“.

0 Museumsfest am 19. Mai.

0 Schlösser- und Burgentag am 16. Juni.

0 Zweite Auflage des Fantasyfestes am 25. und 26. Mai

0 Ritterlager am 6. und 7. Juli.

0 Konzertreihe Burg Jazz.

In allen drei Kulturorten des Kreises – der Burg Vischering, dem Schloss Nordkirchen und der Kolvenburg – finden darüber hinaus hochkarätige Veranstaltungen des diesjährigen Münsterland-Festivals statt.

In der Kolvenburg in Billerbeck:

0 Zwei Kunstausstellungen geplant: Arbeiten von Stefan Pietryga („tafeln - Gold & Silber“) sowie Druckgrafiken von Cees und Camiel Andriessen.

0 Kaffeekonzerte.

0 Märkte vor Ostern und in der Vorweihnachtszeit.