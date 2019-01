Spitzen-Sportler in Video-Clips

„Die meisten Drehs haben wir schon im Kasten“, freuen sich Alexander Stegemann und Hannah Bethke als Verantwortliche des Video-Projekts schon auf die Premiere während der Sportgala am 15. Februar in der Coesfelder Fabrik.

Mit dem Sportmedienpreis 2018 gehen viele Neuerungen einher: Frische Logo-Farben, Wechsel der Location für die Ausrichtung der Sportgala, Verleihung eines Sport-Oscars – und eben die Video-Clips mit viel Action und flotten Kommentaren der nominierten Spitzen-Sportler. Sie ersetzen jene statischen Bilder, mit denen bislang die Nominierten präsentiert wurden. „Das wird eine große Bereicherung für die Gala“, ist KSB-Präsident Bernd Heuermann fest überzeugt, dass das vom Arbeitskreis Sportmedienpreis initiierte Projekt besonderen Schwung in das Sport-Event des Jahres bringen wird.

Ein Film-Team war rasch gefunden. Die Sportjugend schickte sich umgehend an, unter die Jungfilmer zu gehen, schließlich war der Zeitrahmen eng und die Aufgabe ambitioniert. Es galt, in nur wenigen Wochen jeweils zehn Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vor die Kamera zu bekommen – von Coesfeld bis Lüdinghausen, von Rosendahl bis Olfen. Kein leichtes Unterfangen, denn in vielen Sportarten herrscht Winterpause und manche Nominierte sind aufgrund ihrer nationalen und internationalen Erfolge aktuell nicht erreichbar. Und dann? „In diesen Fällen haben wir darum gebeten, uns Material zur Verfügung zu stellen“, so Stegemann.

Fachlich begleitet gingen die Akteure - unter ihnen auch Miriam Bley (Lüdinghausen), Judith Wortmann (Coesfeld), Justus Becks (Dülmen), Frederike Stell (Buldern), Annika Hasse (Coesfeld), Katharina Ahlers (Coesfeld) und Alexander Bergenthal (Münster) professionell an die Arbeit: Drehbuch schreiben, Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen festlegen (Stegemann: „Optimal im Wettkampf“), Fragen für die Interviews formulieren, um möglichst viel Wissenswertes und Unterhaltsames über die Nominierten und den Sport selbst zu erfahren.

Und, hat es geklappt? „Wir sind sehr zufrieden“, betont Alexander Bergenthal, der im Namen der Geschäftsführung des KSB das Projekt begleitet. Und er griff auch selbst einmal zur Videokamera, die von der Sparkasse Westmünsterland zur Förderung der Jugendarbeit im Kreissportbund inclusive allen Zubehörs gesponsert wurde. Bergenthal filmte und interviewte die Rettungsschwimmerin Andrea Eling aus Herbern. Das habe ihm besonders viel Spaß gemacht, so Bergenthal, denn er komme selbst aus dem Schwimmsport.

Die Filmemacher freuen sich, dass ihre Initiative bei den Nominierten auf ein großes Echo stieß. Egal, wo die Kameraleute mit ihrem Equipment auftauchten, sie waren herzlich willkommen. Die Coesfelder DJK-Handballerin Greta Gerdes kann das nur bestätigen. „Das war schon mal was anderes und sehr interessant“, erinnert sie sich gerne an die Filmaufnahmen und die Interviews während des jüngsten Trainings ihrer Mannschaft. Das Team belegte im vergangenen Jahr bei der Kreissportlerwahl den dritten Platz und kommt „hoffentlich wieder unter die TOP 3“ (Gerdes).

Gespannt sind die gefilmten Sportler auf die Präsentation, denn für viele ist es eine neue Erfahrung, einmal wie im Kino vor hunderten Zuschauern über die Leinwand zu flimmern. „Es hat viel Spaß gemacht“, spricht Stegemann für alle, die bislang vor und hinter der Kamera standen. Zwar stehen noch einige Drehtage aus und das Material muss in der Geschäftsstelle noch gesichtet und geschnitten werden, aber „wir sind auf der Zielgeraden“.

In den Endspurt geht langsam auch die Kreissportlerwahl selbst. Bis zum 21. Januar kann mit dem herkömmlichen Stimmzettel abgestimmt werden. Er ist in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Westmünsterland im Kreis Coesfeld, bei der Allgemeinen Zeitung Coesfeld und bei der Dülmener Zeitung erhältlich. Online geht auch noch was: Bis zum 27. Januar kann unter www.sportmedienpreis-coesfeld.de gewählt werden. Unter allen Teilnehmern werden Preise ausgelost.

