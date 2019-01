Coesfeld. Der Kreisverband Coesfeld des Naturschutzbunds (Nabu) lädt Dienstagabend (15.1.) zu einem Vortrag über den Wolf ein: Um 19.30 im Gasthaus Coesfelder Berg (Bergallee 51) in Coesfeld. Der Wolfsbotschafter Thomas Pusch vom Nabu-Landesverband NRW stellt den Wolf vor und geht auf die besonderen Spannungsfelder im Zusammenleben mit den Menschen ein. Der Vortrag dauert etwa eine Stunde. Für Fragen und Diskussionen ist eine weitere Stunde reserviert. Bis zum September 2018 gab es über 40 Wolfsnachweise – Wölfe wurden per DNA bestätigt, es gab bestätigte Sichtungen, Fotos von Wildkameras, Telemetriedaten und einen Todfund. Das Umweltministerium hat im Dezember nach dem „Wolfsgebiet Schermbeck“ in der Senne ein zweites Wolfsgebiet in NRW ausgewiesen. Foto: Jürgen Borris

Von Allgemeine Zeitung