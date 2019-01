Kreis Coesfeld. Die Zeichen stehen auf Wachstum bei den Christophorus-Kliniken. Der Ärztliche Direktor Dr. Friedrich Krings brachte zum Neujahrsempfang am Mittwochabend in Billerbeck Zahlen mit, die es in sich haben: 2782 Mitarbeiter, 620 Betten, 150 Millionen Euro Jahresumsatz: „Wir sind die zweitgrößte Klinik im Münsterland nach der Uniklinik“, sagte Krings vor den rund 130 Gästen.

Von Viola ter Horst