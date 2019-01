„Erneut Stärke unter Beweis gestellt“

Kreis Coesfeld (vth). Dirk Spanderen hat keinen Grund zu klagen. „Im zurückliegenden Jahr haben die sechs Volksbanken im Kreis Coesfeld erneut ihre Stärke unter Beweis gestellt“, blickte der Bankensprecher und das Vorstandsmitglied der Volksbank Baumberge zurück. Die Zeiger stehen in der Wirtschaft in der Region nach wie vor nach oben – „wenn es dieser Region nicht gut geht, dann spüren wir das“, verdeutlichte Spanderen gestern in der Jahrespressekonferenz in Billerbeck die Verbundenheit der Volksbanken mit der Region.

Von Viola ter Horst