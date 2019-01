Schon wieder Zugausfall

Kreis Coesfeld (vth). Schon wieder fallen Züge der Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Dorsten und Coesfeld aus. Heute (Mittwoch) am Nachmittag fährt fast gar keiner mehr – auch Busse wurden nicht immer als Ersatz eingesetzt. Als Grund nennt das Unternehmen nach wie vor einen „erhöhten Krankenstand“ bei den Zugführern. Inwieweit die Züge in dieser Woche planmäßig fahren, ist ungewiss. „Wir können im Moment leider nur von Tag zu Tag planen“, so der Sprecher. Die Nordwestbahn sei im Gespräch mit einer Leiharbeitsfirma und versuche darüber, Ersatz zu finden. Pendlern empfiehlt der Sprecher, auf der Internetseite nachzuschauen, „wir versuchen, dass bis etwa 17 Uhr die aktuellen Verbindungen für den nächsten Morgen stehen.“ Auf der Strecke – gerade erst im Rahmen der Regionale mit Fördermitteln umfangreich aufgehübscht – kommt es immer wieder zu Ausfällen. www.nordwestbahn.de

Von Viola ter Horst