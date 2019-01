„Lebenswerte Landschaften“

Kreis Coesfeld. Dürre, Starkregen, Überschwemmungen. Trinkwasserverordnung, Gewässerschutz und jede Menge Bürokratie, der digitale Wandel: Turbulente Zeiten in der Landwirtschaft. Nicht alle Bauern ziehen mehr mit. Michael Uckelmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Coesfeld (WLV) brachte zum Kreisverbandstag in der Bürgerhalle in Coesfeld Zahlen mit: „Sechs Prozent der Sauenhalter haben in einem Jahr die Produktion eingestellt, bei den Milchviehhaltern waren es 2,8 Prozent.“ Bei der Demonstration voriges Jahr in Sassenberg, an der auch über 100 Bauern aus dem Kreis Coesfeld teilnahmen, sei es um mehr gegangen als um die Frage der Ferkelkastration. „Nämlich um die Frage, ob in Zukunft überhaupt noch weiter Sauen hier gehalten werden oder ob sie demnächst aus anderen Ländern kommen“, sagte Uckelmann vor den rund 400 Landwirten in Coesfeld.

Von Viola ter Horst