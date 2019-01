Ritterspiele und Bierbrauen auf der Burg

Das Heft erscheint nun mit neuem Titel, der einen Großteil der Zielgruppen direkt anspricht. Er lautet jetzt: „Programm für Kinder, Familie und Schule“.

Neu hinzugekommen sind zum Beispiel ein Kinderferienprogramm, aber auch zwei Schulprogramme. Das Programm für die dritten und vierten Klassen der Grundschulen beschäftigt sich mit dem Thema „Ritter und Burgen“. Dieses ist auf der historischen Burg überaus passend angesiedelt.

Im Kunstunterricht können Schüler der 7. und 8. Klassen dem Geheimnis der historischen Farbherstellung ganz praktisch auf die Spur kommen.

Im April 2019 haben große und kleine Interessierte wieder die Möglichkeit, sich an der Kunst der Radierung zu versuchen. Um Menschen mit einer Hörbehinderung unbeschwerten Kunstgenuss zu ermöglichen, findet auch in diesem Halbjahr eine Führung mit Übersetzung in Gebärdensprache statt.

Für einige Termine im Januar sind noch Plätze frei:

0 Am übernächsten Samstag (12. Januar) findet das beliebte Bierbrauen nach historischer Manier in der Burgküche statt.

0 Am 13. Januar bringt der „Rentmeister Wernekinck“ mit seiner Schauspielführung Besucher durch die Dauerausstellung.

0 Einen gemütlichen Nachmittag für Großeltern mit ihren Enkelkindern verspricht das Programm „Komm’ mit auf die Burg“, das am darauf folgenden Sonntag (20. Januar) stattfindet.

Für diese drei Termine heißt es: Schnell anmelden. www.burg-vischering.de